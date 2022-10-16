«Вот это спелый налив»: Рудова в алом мини-платье оголила «аппетитный» бюст во всей красе

На этот раз Рудова решила снять видео для соцсетей. Она стала позировать в алом мини-платье по фигуре. Блондинка так наклонилась к камере, что обнажила бюст во всей красе. Несколько минут она буквально манила подписчиков, демонстрируя свои прелести. Некоторые пользователи Сети даже осудили ее за пикантные кадры.

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