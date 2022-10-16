«Вот это спелый налив»: Рудова в алом мини-платье оголила «аппетитный» бюст во всей красе

Наталья Рудова уже длительное время строит карьеру в кино. Она снялась в сериале «Татьянин день», а также отметилась в сериале «Универ». Блондинка обладает модельными формами, поэтому режиссеры часто предлагают ей играть роковых красавиц. Однако она мечтает о более серьезных ролях.
Но в обычной жизни Наталья часто носит откровенные наряды. Она также занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Актриса без стеснения позирует в мини-бикини или белье. При этом она заверяет, что подобные женственные образы и кружева ей не нравятся.
На этот раз Рудова решила снять видео для соцсетей. Она стала позировать в алом мини-платье по фигуре. Блондинка так наклонилась к камере, что обнажила бюст во всей красе. Несколько минут она буквально манила подписчиков, демонстрируя свои прелести. Некоторые пользователи Сети даже осудили ее за пикантные кадры.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
«Ой, а все видно», «Как-то вы смело декольте вывалили», «А теперь понятно, как вы проходите кастинги», «Очень красивые формы», «Вот это спелый налив», «Ох, ну что за Барби», «Вы умеете выбрать ракурс», «Лишили дара речи», — стали писать подписчики.