«Что за срам? С голым животом в октябре!»: Наталья Рудова в брюках карго подразнила тонкой талией

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса решила примерить обновки. Однако ее остромодный наряд подвергли критике.

Наталья Рудова уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время на работе, где ей порой приходится облачаться в дерзкие наряды. Режиссеры зачастую ей предлагают роли роковых красоток. В обычной жизни блондинка демонстрирует свою женственность. Поклонники удивляются тому, что звезда не состоит в браке и скрывает личную жизнь.

Обычно Рудова часто делится кадрами с вечеринок. Ее можно увидеть в коротких мини-юбках и облегающих платьях. Однако накануне она купила новые наряды. Блондинка решила одеться в молодежном стиле. 

На этот раз Рудова позировала у себя дома в брюках карго, которые уже стали хитом сезона, и укороченном лонгсливе. Также актриса была в ботинках. Она решила похвастаться осиной талией. Однако Наталья также обнажила живот. Она отметила, что ее аутфит очень модный. Но некоторые поклонники ее раскритиковали.

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«Вы словно подросток», «Какая модница», «Что за срам? С голым животом в октябре!», «Кофту словно сгрызли», «Мне кажется, это больше стиль Ивлеевой», «Мы привыкли, что вы носите крайне короткие платья», «Что-то в этом есть», «Какая вы смелая! Талия шикарная», — стали писать пользователи Сети.

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