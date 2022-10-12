«Что за срам? С голым животом в октябре!»: Наталья Рудова в брюках карго подразнила тонкой талией

На этот раз Рудова позировала у себя дома в брюках карго, которые уже стали хитом сезона, и укороченном лонгсливе. Также актриса была в ботинках. Она решила похвастаться осиной талией. Однако Наталья также обнажила живот. Она отметила, что ее аутфит очень модный. Но некоторые поклонники ее раскритиковали.

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