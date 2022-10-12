«Что за срам? С голым животом в октябре!»: Наталья Рудова в брюках карго подразнила тонкой талией

Наталья Рудова уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что любит проводить время на работе, где ей порой приходится облачаться в дерзкие наряды. Режиссеры зачастую ей предлагают роли роковых красоток. В обычной жизни блондинка демонстрирует свою женственность. Поклонники удивляются тому, что звезда не состоит в браке и скрывает личную жизнь.
Обычно Рудова часто делится кадрами с вечеринок. Ее можно увидеть в коротких мини-юбках и облегающих платьях. Однако накануне она купила новые наряды. Блондинка решила одеться в молодежном стиле.
На этот раз Рудова позировала у себя дома в брюках карго, которые уже стали хитом сезона, и укороченном лонгсливе. Также актриса была в ботинках. Она решила похвастаться осиной талией. Однако Наталья также обнажила живот. Она отметила, что ее аутфит очень модный. Но некоторые поклонники ее раскритиковали.
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«Вы словно подросток», «Какая модница», «Что за срам? С голым животом в октябре!», «Кофту словно сгрызли», «Мне кажется, это больше стиль Ивлеевой», «Мы привыкли, что вы носите крайне короткие платья», «Что-то в этом есть», «Какая вы смелая! Талия шикарная», — стали писать пользователи Сети.