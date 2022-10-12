«Ой, вот это формы!»: преобразившаяся Самбурская в майке без лифчика засветила свою округлую грудь (видео)

Настасья Самбурская уже давно строит карьеру в кино. Она прославилась, когда получила роль в сериале «Универ». Многие также ее знают благодаря картине «Женщины против мужчин». Несколько лет назад она стала петь и даже получила премию «Шансон года». Также звезда знаменита тем, что остра на язык.
Не так давно Самбурская стала делиться смелыми кадрами. Она активно занимается спортом, поэтому не боится оголять рельефный пресс и бедра. При этом для выхода в свет актриса выбирает платья, которые скрывают ее изящную фигуру.
На этот раз Настасья появилась на фотосессии. Она позировала в колготках и белой майке. Примечательно, что актриса была в фиолетовом парике с косичками, а губы ей накрасили черной помадой. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь сквозь ткань. Самбурская без стеснения выставила напоказ свои прелести.
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Поклонник были впечатлены. Многие признались, что Настасья их не перестает поражать. Фанаты отметили, что она очень привлекательная.
«Ого, как вам идет», «Шикарный образ», «Выглядите просто бесподобно», «Ой, вот это формы!», «А майка не скрыла вашей красоты», «Как это горячо», «Такая вы необычная», «Еще не видела вас такой», — стали писать подписчики.