«Ой, вот это формы!»: преобразившаяся Самбурская в майке без лифчика засветила свою округлую грудь (видео)

На этот раз Настасья появилась на фотосессии. Она позировала в колготках и белой майке. Примечательно, что актриса была в фиолетовом парике с косичками, а губы ей накрасили черной помадой. Она отказалась от лифчика, засветив свою грудь сквозь ткань. Самбурская без стеснения выставила напоказ свои прелести.

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