Наталья Рудова задрала кофту, блеснув красотой своих прелестей

Наталья Рудова является известной актрисой. Она не скрывает, что мечтает о больших ролях. Однако блондинка обладает стройной фигурой и эффектной внешностью. Она уверена, что поэтому режиссеры ей предлагают однотипные роли. Однако артистка редко экспериментирует с имиджем. Она предпочитает выглядеть женственно и модно.
Примечательно, что Рудова не пропускает вечеринок и порой появляется на красных дорожках. Она каждый раз продумывает свои образы, предпочитая подчеркивать достоинства фигуры. На днях актриса щегольнула на модном показе в косухе и шапочке с ушками.
На этот раз Рудова решила похвастаться обновками. Она примерила черные брюки карго и укороченную кофту. Ботинки на шнуровке дополняли монохромный лук. Актриса подняла руки,задрав кофту, Она блеснула прелестями фигуры. Топ с разрезами едва прикрыл ее бюст. Звезда также сделала акцент на талии.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «На такой фигуре все сидит идеально», «Со всех сторон хороша», «Красивая невероятно», «Просто бесподобная», «Ох, какая крутая», «А тут руки опасно поднимать», «Талия идеальная», — стали писать подписчики.