Наталья Рудова задрала кофту, блеснув красотой своих прелестей

На этот раз Рудова решила похвастаться обновками. Она примерила черные брюки карго и укороченную кофту. Ботинки на шнуровке дополняли монохромный лук. Актриса подняла руки,задрав кофту, Она блеснула прелестями фигуры. Топ с разрезами едва прикрыл ее бюст. Звезда также сделала акцент на талии.

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