«Накрась меня! Ой, у меня личный визажист»: Валерия в джинсах и футболке научила маленькую внучку пользоваться косметикой

Валерия является одной из самых известных исполнительниц в России. Она большую часть жизни выступает на сцене и успела дать гастроли практически по всей стране.

Артистка даже в 54 года может похвастаться стройной фигурой. Порой она с радостью экспериментирует с образами. Рядом с ней всегда находится любящий муж Иосиф Пригожин.