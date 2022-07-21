«Накрась меня! Ой, у меня личный визажист»: Валерия в джинсах и футболке научила маленькую внучку пользоваться косметикой

Певица приехала в гости к сына Арсению. Она провела время с малышкой Селин.
Валерия

Валерия. Фото: соцсети звезды

Валерия является одной из самых известных исполнительниц в России. Она большую часть жизни выступает на сцене и успела дать гастроли практически по всей стране.

Артистка даже в 54 года может похвастаться стройной фигурой. Порой она с радостью экспериментирует с образами. Рядом с ней всегда находится любящий муж Иосиф Пригожин.

В последнее время у Валерии едва было время на отдых. Она посещала модные показы, участвовала в съемках и давала концерты. При этом каждый раз артистка демонстрировала новые платья или костюмы. 

На этот раз Валерия отправилась в гости к сыну Арсению Шульгину. Он вместе с женой Лианой растит внучку артистки Селин. Они не виделись несколько недель. Певица предстала в футболке и джинсах скинни. Она прилегла на ковер и стала учить девочку пользоваться косметикой. Сначала Селин привлекла пудра, а потом помада.

«Вот так и вот так. Давай, сделай мне! Накрась меня. Ой, у меня личный визажист! Ты меня накрасишь еще, Селин? А это помада, красная помада», – сказала звезда.

«Любимая игрушка - косметичка. Девочка - этим все сказано», – поделилась Валерия.

Поклонники восхитились тем, как выросла внучка артистки. Многие отметили, что она растет копией отца. А другие осыпали комплиментами саму певицу.

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«Какие вы милые. Валерия вы очень красивая! Фигура огонь!», «Ага, теперь мы примерно знаем, что у вас в косметичке, чудо Селин, серьезный у вас визажист»," Очень похожа на папу, лапочка дочка«, «Ну какая вы стройная», «Выглядите сногсшибательно», — прокомментировали пост подписчики.

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