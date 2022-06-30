Летние тренды: Марина Юдашкина отметилась в небесно-голубом платье с принтом «мильфлер», а Валерия — в костюме «тай-дай»

Это лето в Москве стало особенно насыщенным, так как пандемия завершилась. Проходят не только красные дорожки, но и разные вечеринки.
Накануне Филипп Киркоров устроил праздник в честь 10-летия сына Мартина. Он позволил детям играть в футбол, есть сладости и веселиться. К нему пришло много звездных гостей.
На следующий день Киркоров снова оказался в центре внимания. Он организовал мероприятие, где поговорил о моде, а также представил свою коллекцию костюмов. Его пришли поддержать: Лариса Долина, Полина Гагарина, Анастасия Стоцкая и другие известные персоны.
Марина Юдашкина пришла без мужа. Она облачилась в одно из самых трендовых платьев этого лета с принтом «мильфлер». Небесно-голубой наряд в романтическом стиле подчеркнул ее загар.
А вот певица Валерия выбрала расслабленный лук. Она предстала в костюме с принтом «тай-дай», который не выходит из моды.
Поклонники пришли в восторг от образа Марины, которой уже 63 года. Другие также заметили, что Валерия следит за модой и редко носит одни и те же наряды. Ее летний образ получил много лестных отзывов в Сети.
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