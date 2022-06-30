Летние тренды: Марина Юдашкина отметилась в небесно-голубом платье с принтом «мильфлер», а Валерия — в костюме «тай-дай»

На следующий день Киркоров снова оказался в центре внимания. Он организовал мероприятие, где поговорил о моде, а также представил свою коллекцию костюмов. Его пришли поддержать: Лариса Долина, Полина Гагарина, Анастасия Стоцкая и другие известные персоны.

Марина Юдашкина пришла без мужа. Она облачилась в одно из самых трендовых платьев этого лета с принтом «мильфлер». Небесно-голубой наряд в романтическом стиле подчеркнул ее загар.

А вот певица Валерия выбрала расслабленный лук. Она предстала в костюме с принтом «тай-дай», который не выходит из моды.