63-летняя Юдашкина в комбинезоне с брюками палаццо пришла на праздник к сыну Киркорова, а Валерия — в платье-рубашке

Филипп Киркоров давно стал легендарным певцом. Он уже завоевал множество наград и признание публики.
Артист заработал большие деньги, поэтому не только тратит тысячи евро на наряды, но создает фееричные шоу. Также он не жалеет денег на своих детей: его дочке Алле-Виктории в этом году исполнится 11 лет, а сыну Мартину стукнуло 10 лет.
Киркоров решил с размахом отметить юбилей наследника. Сначала он устроил ему сюрприз, украсив дом шарами и подарив торт. А теперь певец закатил вечеринку, на которую позвал друзей. На мероприятии отметилась Марина Юдашкина. 63-летняя жена кутюрье предстала в комбинезоне с брюками палаццо цвета океана. Наряд сделал ее талию осиной.
А вот Валерия облачилась в белое платье-рубашку и взяла с собой сумку-пельмень горчичного цвета. Она пришла с Иосифом Пригожиным, который заботливо нес пакеты с подарками. Среди гостей отметилась и Лариса Долина с внучкой Сашей.
Для детей был организован футбол, а взрослые общались и наслаждались теплой погодой. Киркоров получил много комплиментов. Поклонники также восхитились тем, как выглядят гости.
«Ну что за прелесть! Марина только молодеет», «Какой у вас цветник», «Валерия такая летняя! Очень идут ей такие тона», «Сколько людей! Шикарный праздник получился», «Мартин точно вырастет счастливым», — стали писать подписчики.
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