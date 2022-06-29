63-летняя Юдашкина в комбинезоне с брюками палаццо пришла на праздник к сыну Киркорова, а Валерия — в платье-рубашке

Киркоров решил с размахом отметить юбилей наследника. Сначала он устроил ему сюрприз, украсив дом шарами и подарив торт. А теперь певец закатил вечеринку, на которую позвал друзей. На мероприятии отметилась Марина Юдашкина. 63-летняя жена кутюрье предстала в комбинезоне с брюками палаццо цвета океана. Наряд сделал ее талию осиной.

А вот Валерия облачилась в белое платье-рубашку и взяла с собой сумку-пельмень горчичного цвета. Она пришла с Иосифом Пригожиным, который заботливо нес пакеты с подарками. Среди гостей отметилась и Лариса Долина с внучкой Сашей.