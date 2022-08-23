Накормила детей амарантовой кашей: Ляйсан Утяшева устроила семейное застолье на яхте

А теперь звезда опубликовала кадры, на которых готовит для семьи прямо на яхте. Утяшева в платье-сорочке стояла у плиты. Она сварила амарантовую кашу, к которой добавила нектарины, которые потушила на кокосовом молоке. Ей пытался помочь муж, который даже надел фартук. В итоге телеведущая собрала всех за столом. Сын Роберт трапезничал с сестрой и родителями.

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