Накормила детей амарантовой кашей: Ляйсан Утяшева устроила семейное застолье на яхте

Ляйсан Утяшева является известной телеведущей. Она начала строить карьеру на ТВ, когда ушла из спорта. В юности Ляйсан была успешной художественной гимнасткой. Но теперь она лишь вспоминает о своих выступлениях. Ей удалось создать свой коллектив, с которым она выступает на сцене, демонстрируя искусство танца.
В этом году Утяшева свозила мужа Павла Волю и детей в родную Башкирию. Она проведала родных в деревне. А последние летние дни супруги предпочли провести в Турции. Там телеведущая наряжается в пляжные наряды и порой танцует с дочкой Софией. Она стала чаще делится фото с наследниками. Накануне Ляйсан засняла детей на яхте. Они отдыхали с папой.
А теперь звезда опубликовала кадры, на которых готовит для семьи прямо на яхте. Утяшева в платье-сорочке стояла у плиты. Она сварила амарантовую кашу, к которой добавила нектарины, которые потушила на кокосовом молоке. Ей пытался помочь муж, который даже надел фартук. В итоге телеведущая собрала всех за столом. Сын Роберт трапезничал с сестрой и родителями.
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«Влюбила всех своих на отдыхе в амарантовую кашу. Она прошла мимо меня, но сейчас мы познакомились», – написала звезда.
Поклонники восхитились кулинарными навыками Утяшевой. Многие также отметили, что за столом собралась счастливая семья. Дети пары получили много восхищенных комплиментов.