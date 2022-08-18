«Мы пошли на пляж»: Утяшева в невесомом комбинезоне устроила танцы с дочкой и сыном

Ляйсан Утяшева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою профессию и намерена достичь больших высот.

Хотя ранее Ляйсан была художественной гимнасткой и завоевала много наград, но была вынуждена покинуть большой спорт. Теперь ее многие знают, как ведущую шоу «Новые танцы» на ТНТ.