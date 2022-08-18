«Мы пошли на пляж»: Утяшева в невесомом комбинезоне устроила танцы с дочкой и сыном

Ляйсан Утяшева уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что любит свою профессию и намерена достичь больших высот.
Хотя ранее Ляйсан была художественной гимнасткой и завоевала много наград, но была вынуждена покинуть большой спорт. Теперь ее многие знают, как ведущую шоу «Новые танцы» на ТНТ.
Так как Ляйсан уже снялась в новых выпусках танцевального проекта, она уехала отдыхать с семьей. Она провела несколько недель в родной деревне в Башкирии. А потом супруги привезли наследников в Турцию, где проводят последние летние дни в этом году. Утяшева порой делится трогательными семейными кадрами с дочкой Софией и сыном Робертом.
На этот раз телеведущая решила похвастаться пляжным нарядом. Она покрасовалась в невесомом комбинезоне, который защищает от солнечных лучей. Утяшева позировала у зеркала. Она облачила детей и мужа в наряды, которые защитят их в жару. А потом дочка решила устроить танцы, ее примеру последовал брат. Телеведущая рассмеялась, наблюдая за ними.
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«И Паша защищен, и для деток было изготовлено все! Готовность, простота! Мы пошли на пляж, защищенные от ультрафиолета», – похвасталась звезда.
Поклонники восхитились тем, какая дружная семья у Утяшевой. К слову, ее муж Павел Воля не перестает признаваться в любви. Он во всем поддерживает супругу. Однако своих детей пара оберегает от лишнего внимания. Лишь иногда они хвастаются их достижениями. А на этот раз Ляйсан даже опубликовала трогательное селфи с дочкой, умилив поклонников.
Ляйсан Утяшева с дочкой. Фото: соцсети звезды