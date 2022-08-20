«Я и трое детей»: Ляйсан Утяшева запечатлела, как и сын и дочка нежатся на яхте в Турции

Ляйсан Утяшева уже давно завершила спортивную карьеру. Она была художественной гимнасткой и завоевала множество наград, но потом чемпионка смогла стать телеведущей. Зрители ее знают, как ведущую шоу «Новые танцы» на ТНТ. Также она состоит в браке с Павлом Волей. Их многие считают идеальной парой.
Этим летом супруги часто путешествуют. Утяшева показала мужу и детям свою родную деревню в Башкинии. А вот потом они приехали на курорт в Турцию.
Телеведущая успела похвастаться фигурой в купальнике. Она также стала чаще показывать подрастающих наследников. Ляйсан танцевала с детьми на улице и хвасталась новыми нарядами.
На этот раз телеведущая порадовала поклонников редким семейным фото. Она отдыхала на яхте, когда решила позировать в купальнике. Воля в это время решил поваляться с детьми на палубе. Она прятались от палящего солнца в теньке под навесом. Ляйсан не удержалась и запечатлелась с ними на камеру.
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля с детьми. Фото: соцсети звезды
«Я и трое детей», – написала телеведущая.
Поклонники восхитились кадром. Многие отметили, что Ляйсан выглядит счастливой. Другие отметили, что сын пары поход на папу даже со спины. «Какая приятная картина», «Все мужчины, как дети», «Ох, а Роберт будет высоким!», «Как они быстро растет», — стали писать подписчики.