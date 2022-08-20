«Я и трое детей»: Ляйсан Утяшева запечатлела, как и сын и дочка нежатся на яхте в Турции

Этим летом супруги часто путешествуют. Утяшева показала мужу и детям свою родную деревню в Башкинии. А вот потом они приехали на курорт в Турцию.

Телеведущая успела похвастаться фигурой в купальнике. Она также стала чаще показывать подрастающих наследников. Ляйсан танцевала с детьми на улице и хвасталась новыми нарядами.