Мокрая в ванне с лепестками: Брутян блеснула идеальной фигурой на глазах Прилучного в Армении

Павел Прилучный уже давно стал завидным женихом. Он снимается в кино и добился большого успеха. Однако почти 10 лет актер был в браке с Агатой Муцениеце.
Их считали одной из самых красивых пар. Но в 2020 году они развелись, несмотря на то, что воспитывают двоих детей. Звезда сериала «Мажор» почти сразу закрутил роман с Мирославой Карпович, но их связь была скоротечной.
Примечательно, что в этом году Павел стал появляться на публике с Зепюр Брутян. Они знакомы по сериалу «В клетке». Но уже после поездки на Маврикий стало известно, что они пара и даже тайно поженились. В начале лета влюбленные отдохнули в Турции, а теперь проводят время в Армении.
Там почти каждый день Прилучный устраивает сюрпризы избранницы. Они летали на воздушном шаре и катались на лошадях.
На этот раз Брутян покрасовалась в ванне с лепестками роз. Пара остановилась в апартаментах с красивым видом.
Зепюр облачилась в черный купальник. Она продемонстрировала точеную фигуру и плоский живот. Поклонники сразу догадались, что позировала актриса для Павла, который стал оператором. Пикантные кадры они выложили в Сеть.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что она выглядит словно модель. «Какой хороший у вас оператор», «Господи, какой красивый вид», «Райская птичка», «Фигурка роскошная», «Просто красавица».
Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды