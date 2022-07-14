Мокрая в ванне с лепестками: Брутян блеснула идеальной фигурой на глазах Прилучного в Армении

Примечательно, что в этом году Павел стал появляться на публике с Зепюр Брутян. Они знакомы по сериалу «В клетке». Но уже после поездки на Маврикий стало известно, что они пара и даже тайно поженились. В начале лета влюбленные отдохнули в Турции, а теперь проводят время в Армении.

Там почти каждый день Прилучный устраивает сюрпризы избранницы. Они летали на воздушном шаре и катались на лошадях.

На этот раз Брутян покрасовалась в ванне с лепестками роз. Пара остановилась в апартаментах с красивым видом.