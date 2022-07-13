Прогулка на лошадях: Брутян в белоснежном платье насладилась романтическим свиданием с Прилучным

Актер наслаждается отдыхом в Армении. Вместе с возлюбленной они провели день на природе.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Павел Прилучный всегда был очень закрытым. К нему пришла слава после съемок в картине «Закрытая школа». Также позже он снялся в картине «Мажор», которая еще больше привлекла к нему внимания.

Артист не скрывает, что рядом с ним была жена Агата Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. Но в 2020 году они расстались. 

Почти два года поклонники были уверены, что Павел счастлив с Мирославой Карпович. Но на этот раз он многих удивил, так как весной стал делиться кадрами с Зепюр Брутян. Сначала они провели время на Маврикии, где были съемки фильма, а потом отдохнули в Турции. 

И вот недавно Прилучный улетел с новой возлюбленной на ее родину в Армению. Там они уже без стеснения целуются на публике.

Недавно актер исполнил ее мечту – они полетали на воздушном шаре. А вот 13 июля пара отправилась на очередное свидание. Брутян в белоснежном платье покаталась на лошадях. Павел, конечно, тоже был с ней и оседлал белого коня. Поклонники отметили, что кадры похожи на свадебные. К слову, по словам журналистов, они уже тайно поженились. Зепюр взяла фамилию избранника.

Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

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Поклонники восхитились тем, как выглядит Зепюр. Многие осыпали ее комплиментами. Другие не могут узнать Павла, который светится от счастья.

«Какая нежная и какое нежное видео», «Очень мило и трогательно», «Зепюр само очарование», «Как Пашка преобразился», «Это просто божественно», «А у вас не свадьба? Такие красивые», — стали писать подписчики.

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