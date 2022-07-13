Прогулка на лошадях: Брутян в белоснежном платье насладилась романтическим свиданием с Прилучным

Павел Прилучный всегда был очень закрытым. К нему пришла слава после съемок в картине «Закрытая школа». Также позже он снялся в картине «Мажор», которая еще больше привлекла к нему внимания.

Артист не скрывает, что рядом с ним была жена Агата Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. Но в 2020 году они расстались.