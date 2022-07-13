Прогулка на лошадях: Брутян в белоснежном платье насладилась романтическим свиданием с Прилучным

Павел Прилучный всегда был очень закрытым. К нему пришла слава после съемок в картине «Закрытая школа». Также позже он снялся в картине «Мажор», которая еще больше привлекла к нему внимания.
Артист не скрывает, что рядом с ним была жена Агата Муцениеце, которая подарила ему двоих детей. Но в 2020 году они расстались.
Почти два года поклонники были уверены, что Павел счастлив с Мирославой Карпович. Но на этот раз он многих удивил, так как весной стал делиться кадрами с Зепюр Брутян. Сначала они провели время на Маврикии, где были съемки фильма, а потом отдохнули в Турции.
И вот недавно Прилучный улетел с новой возлюбленной на ее родину в Армению. Там они уже без стеснения целуются на публике.
Недавно актер исполнил ее мечту – они полетали на воздушном шаре. А вот 13 июля пара отправилась на очередное свидание. Брутян в белоснежном платье покаталась на лошадях. Павел, конечно, тоже был с ней и оседлал белого коня. Поклонники отметили, что кадры похожи на свадебные. К слову, по словам журналистов, они уже тайно поженились. Зепюр взяла фамилию избранника.
Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились тем, как выглядит Зепюр. Многие осыпали ее комплиментами. Другие не могут узнать Павла, который светится от счастья.
«Какая нежная и какое нежное видео», «Очень мило и трогательно», «Зепюр само очарование», «Как Пашка преобразился», «Это просто божественно», «А у вас не свадьба? Такие красивые», — стали писать подписчики.