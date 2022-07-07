«Что может быть романтичнее?»: Зепюр Брутян показала, как полетала на воздушном шаре с Павлом Прилучным

Недавно Павел всех удивил. Поклонники следили за тем, как развивались его отношения с Мирославой Карпович. Но в мае он неожиданно стал постить фото с Зепюр Брутян.

Вскоре стало очевидно, что она не просто коллега по сериалу «В клетке». Журналисты узнали, что они тайно сыграли свадьбу. А после съемок на Маврикии пара отдохнула в Турции, где Прилучный был еще и со своими детьми.

Лишь недавно артист вернулся в Москву. Он на время перестал делать публикации, но 7 июля Зепюр выложила видео. Она похвасталась сюрпризом, который устроил ей Павел. Он не только вручил ей букет ромашек. Влюбленные полетали на воздушном шаре.