«Что может быть романтичнее?»: Зепюр Брутян показала, как полетала на воздушном шаре с Павлом Прилучным

Актер устроил сюрприз своей возлюбленной. Он даже подарил ей ромашки, а потом они увидели красоту полей и города с высоты птичьего полета.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян

Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды

Павел Прилучный уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Многие его знают благодаря роли в сериале «Мажор», а еще раньше он снялся в картине «Закрытая школа».

Рядом с ним была Агата Муцениеце, которая подарила избраннику двоих детей: Тимофея и Мию. Примечательно, что в 2020 году они расстались.

Недавно Павел всех удивил. Поклонники следили за тем, как развивались его отношения с Мирославой Карпович. Но в мае он неожиданно стал постить фото с Зепюр Брутян.

Вскоре стало очевидно, что она не просто коллега по сериалу «В клетке». Журналисты узнали, что они тайно сыграли свадьбу. А после съемок на Маврикии пара отдохнула в Турции, где Прилучный был еще и со своими детьми. 

Лишь недавно артист вернулся в Москву. Он на время перестал делать публикации, но 7 июля Зепюр выложила видео. Она похвасталась сюрпризом, который устроил ей Павел. Он не только вручил ей букет ромашек. Влюбленные полетали на воздушном шаре.

«Что может быть романтичнее?» — заявила счастливая Брутян. 

Поклонники припомнили, что красивые поступки Павел делал и для Карпович. На свой день рождения она летала на вертолете и с высоты увидела признание в любви, которое было написано на снегу в поле.

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Однако многие надеются, что Прилучный обрел счастье. «Какие красивые», «Прям светишь», «Ой, как круто», — стали писать пользователи Сети.

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