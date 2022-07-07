«Что может быть романтичнее?»: Зепюр Брутян показала, как полетала на воздушном шаре с Павлом Прилучным

Павел Прилучный уже больше 10 лет строит карьеру в кино. Многие его знают благодаря роли в сериале «Мажор», а еще раньше он снялся в картине «Закрытая школа».
Рядом с ним была Агата Муцениеце, которая подарила избраннику двоих детей: Тимофея и Мию. Примечательно, что в 2020 году они расстались.
Недавно Павел всех удивил. Поклонники следили за тем, как развивались его отношения с Мирославой Карпович. Но в мае он неожиданно стал постить фото с Зепюр Брутян.
Вскоре стало очевидно, что она не просто коллега по сериалу «В клетке». Журналисты узнали, что они тайно сыграли свадьбу. А после съемок на Маврикии пара отдохнула в Турции, где Прилучный был еще и со своими детьми.
Лишь недавно артист вернулся в Москву. Он на время перестал делать публикации, но 7 июля Зепюр выложила видео. Она похвасталась сюрпризом, который устроил ей Павел. Он не только вручил ей букет ромашек. Влюбленные полетали на воздушном шаре.
«Что может быть романтичнее?» — заявила счастливая Брутян.
Поклонники припомнили, что красивые поступки Павел делал и для Карпович. На свой день рождения она летала на вертолете и с высоты увидела признание в любви, которое было написано на снегу в поле.
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Однако многие надеются, что Прилучный обрел счастье. «Какие красивые», «Прям светишь», «Ой, как круто», — стали писать пользователи Сети.