Почтила память мамы: Шубская показала белокаменную могилу Глаголевой в годовщину смерти

Вера Глаголева была знаменитой актрисой. Она снялась в таких картинах, как «Звездопад», «Выйти замуж за капитана», «Бедная Саша», «Зал ожидания».
Также артистка писала сценарии и успела поработать режиссером. В 2017 году она умерла из-за проблем со здоровьем. У нее остались дочки: Анна и Мария Нахапетовы, а также младшая Анастасия Шубская.
Теперь одна из дочек Глаголевой играет в театре. Старшая является балериной и выступает в Большом театре. Анастасия состоит в браке с Александром Овечкиным.
Она пока не продолжает карьеру актрисы, но успела дважды стать мамой. У пары растут сыновья: Сергей и Илья. После смерти артистки, ее дочки стали еще более дружными.
16 августа Шубская почтила память мамы. Она посетила ее могилу на Троекуровском кладбище. Там установлен памятник под стеклянным куполом. Дочка актрисы засняла большое количество цветов. Поклонники признались, что до сих пор не могут поверить, что актрисы нет в живых. Многие почтили ее память.
Могила Веры Глаголевой. Фото: соцсети