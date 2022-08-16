Почтила память мамы: Шубская показала белокаменную могилу Глаголевой в годовщину смерти

Теперь одна из дочек Глаголевой играет в театре. Старшая является балериной и выступает в Большом театре. Анастасия состоит в браке с Александром Овечкиным.

Она пока не продолжает карьеру актрисы, но успела дважды стать мамой. У пары растут сыновья: Сергей и Илья. После смерти артистки, ее дочки стали еще более дружными.