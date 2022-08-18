Просто леди: Шубская в ультрамариновом комбинезоне предстала на празднике в честь сына Овечкина

Александр Овечкин является одним из самых титулованных хоккеистов. Он смог построить успешную карьеру в спорте и завоевал большое количество наград. Пока у него нет лишь олимпийской медали. Примечательно, что спортсмен обрел счастье и в личной жизни. Он состоит в браке с Анастасией Шубской, дочкой актрисы Веры Глаголевой.
Избранница подарила хоккеисту двоих детей: Сергея и Илью. Но чемпион теперь мечтает о дочке. 18 августа пара устроила праздник для старшего наследника, которому исполнилось четыре года. С утра малыш увидел целую комнату, которую украсили воздушными шарами на морскую тематику. Его брат тоже был в восторге. Именинника приехали поздравить родственники.
На этот раз вечером супруги закатили настоящую вечеринку. Для маленьких гостей были приглашены аниматоры в костюмах супергероев: Халк, Капитан Америка, Человек-паук, Суперженщина и Харли Квин. Малышей развлекали с помощью конкурсов. Детские радостные крики доносились из разных уголков зала.
Шубская на мероприятии появилась в ультрамариновом комбинезоне с брюками клеш. Она подчеркнула стройную фигуру. Жена Овечкина также сделала прическу в виде косы. Она успевала наблюдать за происходящим, приглядывать за младшим сыном и общаться с гостями. Овечкин тоже был на празднике. Он участвовал в происходящем веселье.
Анастасия Шубская. Фото: соцсети звезды