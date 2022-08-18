Просто леди: Шубская в ультрамариновом комбинезоне предстала на празднике в честь сына Овечкина

Шубская на мероприятии появилась в ультрамариновом комбинезоне с брюками клеш. Она подчеркнула стройную фигуру. Жена Овечкина также сделала прическу в виде косы. Она успевала наблюдать за происходящим, приглядывать за младшим сыном и общаться с гостями. Овечкин тоже был на празднике. Он участвовал в происходящем веселье.