Шубская в узких джинсах и черном бомбере пришла с Овечкиным на светский ужин в особняк Рудковской

Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она является дочкой Веры Глаголевой и тоже несколько лет посвятила актерской карьере.

Но теперь наследница звезды кино погружена в семейную жизнью. Своему избраннику она подарила двоих сыновей: четырехлетнего Сергея и двухлетнего Илью.