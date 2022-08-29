Шубская в узких джинсах и черном бомбере пришла с Овечкиным на светский ужин в особняк Рудковской

Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она является дочкой Веры Глаголевой и тоже несколько лет посвятила актерской карьере.
Но теперь наследница звезды кино погружена в семейную жизнью. Своему избраннику она подарила двоих сыновей: четырехлетнего Сергея и двухлетнего Илью.
Овечкин живет в США вместе с влюбленной и детьми. Но в этом году они приехали в Москву и отметили дни рождения наследников вместе с родными. А когда хоккеист уезжает на игры и сборы, его супруга часто видится с сестрами, водит сыновей на кружки и порой веселится с подругами. А вот 28 августа пара решила вместе выйти в свет.
Яна Рудковская, которая является продюсером, решила устроить светский ужин в своем особняке. Примечательно, что она всегда особое внимание уделяет декору. На этот раз на столе были букеты пышных цветов сиреневого цвета, хрустальная посуда и бокалы. Вместе с женой гостей встречал Евгений Плющенко.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
После ужина фигурист пригласил Овечкина и его семью на ледовую арену. Хоккеист не мог отказаться. Примечательно, что с собой он взял старшего сына, который уже играет в хоккей. Шубская была в узких джинсах и черном бомбере. Нарядом в кэжуал-стиле она подчеркнула свою стройность. А вот Рудковская облачилась в белое мини-платье и джинсовую куртку.
Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Анастасия Шубская и Александр Овечкин с детьми. Фото: соцсети звезды
«Хоккейно-фигурный семейный вечер с друзьями», — написала Яна.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Овечкина. Также многие отметили, что у него сын заметно подрос.