Пегова в мини-платье с принтом «мильфлер» и изумрудных босоножках вышла на променад с дочкой

Ирина Пегова является одной из самых известных актрис в России. Она в свое время смогла поработать с Олегом Табаковым. Многие зрители знают ее по сериалу «Акушерка» и «Родные».

Также она не раз участвовала в телевизионных шоу. И хотя артистка обладает нестандартной фигурой, она смогла проявить себя и на танцполе, и на льду.