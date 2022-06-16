Пегова в мини-платье с принтом «мильфлер» и изумрудных босоножках вышла на променад с дочкой

Ирина Пегова является одной из самых известных актрис в России. Она в свое время смогла поработать с Олегом Табаковым. Многие зрители знают ее по сериалу «Акушерка» и «Родные».
Также она не раз участвовала в телевизионных шоу. И хотя артистка обладает нестандартной фигурой, она смогла проявить себя и на танцполе, и на льду.
Обычно Ирина ведет насыщенный образ жизни. Она посещает хоккейные игры, устраивает чаепития и не отказывается от танцев. Но последние недели актриса провела на съемках в Минске, где то и дело примеряла женственные образы. Но на днях она вернулась в Россию. Накануне Пегова отправилась на прогулку со своей единственной дочкой Татьяной.
Для такого случая артистка облачилась в струящееся мини-платье с актуальным принтом «мильфлер». Наряд позволил ей подчеркнуть стройные ноги. Ирина также дополнила образ изумрудными босоножками и ярко-желтой сумкой.
Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Если сначала актриса красовалась на улочках, то потом села за руль. Рядом с ней была дочка, облаченная в романтичный наряд.
«Ночная смена, это значит, полдня можно пожить», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Обожаю куда-нибудь с дочкой прошвырнуться», «Стильная штучка!», «Туфли классные», «Какая вы красивая!», «Я иду такая вся в кутюре», «Красавицы! Счастья вам, девчульки», «Отпадный наряд», — прокомментировали пост подписчики.
Дочка Ирины Пеговой. Фото: соцсети звезды
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