Лишила дара речи: Севастьянова в платье с прозрачным декольте обнажила пышные прелести на камеру

На этот раз Севастьянова решила выйти в свет. Она облачилась в платье карамельного цвета с пышной юбкой из фатина и прозрачным декольте с кружевом. Она засветила свою пышную грудь. Гимнастка похвасталась укладкой с небрежными локонами. Карлина также сделала нежный макияж, подчеркнув природную красоту.

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