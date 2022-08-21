Лишила дара речи: Севастьянова в платье с прозрачным декольте обнажила пышные прелести на камеру

Каролина Севастьянова раньше активно участвовала в соревнованиях. Она стала выдающейся художественной гимнасткой.
Однако после победы на Играх в Лондоне спортсменка завершила карьеру. Олимпийская чемпионка продолжает тренироваться, но большую часть времени посвящает путешествиям.
В этом году Севастьянова решила устроить себе длительный отдых после участия в шоу «Звезды в Африке». Она с возлюбленным уехала в Монако, где находится уже несколько месяцев. Спортсменка часто делится кадрами, на которых позирует в бикини. А вечерами она отправляется в ресторан, облачаясь в женственные платья.
На этот раз Севастьянова решила выйти в свет. Она облачилась в платье карамельного цвета с пышной юбкой из фатина и прозрачным декольте с кружевом. Она засветила свою пышную грудь. Гимнастка похвасталась укладкой с небрежными локонами. Карлина также сделала нежный макияж, подчеркнув природную красоту.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит спортсменка. Многие адресовали ей комплименты. «Вы само совершенство», «Принцесса», «Ох, ну до чего хороша», «Безумно красивая», «Я в восторге от вашей фигуры», «Платье просто сказочное», «О-ля-ля, какая вы сочная», «Просто нет слов! Отвал башки», — стали писать подписчики.