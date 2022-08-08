Не скрыла бойфренда: Севастьянова в силуэтном платье с роскошным декольте отметилась в Монако

Еще весной Каролина решила уехать в Монако. Там проводит время, то нежась на солнце у бассейна, то посещая фешенебельные рестораны. Спортсменка без стеснения носит крохотные бикини.

Она держит себя в форме и продолжает тренироваться, поэтому может похвастаться точеной фигурой. Но также звезда каждый день облачается в новые луки.

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