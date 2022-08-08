Не скрыла бойфренда: Севастьянова в силуэтном платье с роскошным декольте отметилась в Монако

Каролина Севастьянова долгое время ездила на соревнования. Она строила карьеру гимнастки и смогла завоевать большое количество наград.
Примечательно, что после поездки на Игры в Лондон, где ей удалось завоевать золото, спортсменка предпочла завершить карьеру. Теперь она иногда снимается в телешоу, но большую часть времени посвящает путешествиям.
Еще весной Каролина решила уехать в Монако. Там проводит время, то нежась на солнце у бассейна, то посещая фешенебельные рестораны. Спортсменка без стеснения носит крохотные бикини.
Она держит себя в форме и продолжает тренироваться, поэтому может похвастаться точеной фигурой. Но также звезда каждый день облачается в новые луки.
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Обычно Севастьянова прячет своего возлюбленного. Но 8 августа она решила отметить годовщину отношений.
В ресторане гимнастка отпраздновала важную дату, облачившись в элегантное силуэтное платье цвета апельсина с роскошным декольте. Она опубликовала фото, на котором позировала с бойфрендом.
Каролина Севастьянова с возлюбленным. Фото: соцсети звезды
«5 лет», – лаконично написала она.
Поклонники осыпали комплиментами Каролину. Многие также отметили, что не видели такой гармоничной пары.
«Очень похожи друг на друга», «Вот это пара», «Выглядите изумительно», «Платье прям создано для вас», «Какие классные», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды