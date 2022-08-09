К народу достоинством: Севастьянова в черном бикини-шторке оголила свои изящные формы на яхте

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Она посвятила свое детство спорту и смогла завоевать большое количество медалей.
А венцом ее карьеры стало олимпийское золото, которое она получила на Играх в Лондоне. Теперь чемпионка тренируется только для себя. Она ведет беззаботный образ жизни.
Вот уже несколько месяцев Каролина находится в Монако. Она делится пляжными фото, на которых позирует в купальнике.
Также каждый день гимнастка ужинает в ресторанах. Накануне она отпраздновала годовщину отношений с возлюбленным. Спортсменка в силуэтном платье щегольнула на публике с бойфрендом.
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Теперь Севастьянова покаталась на яхте. Она решила позагорать на палубе. Чемпионка в черном бикини-шторке позировала под чистым небом.
Она обнажила загорелую спинку и свои подтянутые бедра. Каролина без стеснения повернулась к камере своим достоинством. Она сняла очки и распустила волосы.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Ей удается держать себя в форме. Поклонники вновь пришли в восторг от того, как выглядит Севастьянова. Многие признались, что ее формам позавидуют даже модели.
«Господь, ты видишь это тело», «Где-то сейчас грустит один Анатолий Цой», «Девушка с перчинкой», «Просто идеальная», «Загар у вас роскошный», «И Шейк рядом не стояла! Какая красивая», «Народу показала лучшее», — прокомментировали пост подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды