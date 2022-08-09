К народу достоинством: Севастьянова в черном бикини-шторке оголила свои изящные формы на яхте

Вот уже несколько месяцев Каролина находится в Монако. Она делится пляжными фото, на которых позирует в купальнике.

Также каждый день гимнастка ужинает в ресторанах. Накануне она отпраздновала годовщину отношений с возлюбленным. Спортсменка в силуэтном платье щегольнула на публике с бойфрендом.

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