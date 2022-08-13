Когда нет изъянов: Севастьянова в кофейном платье с разрезами от бедра сразила публику идеальными формами

Каролина Севастьяновауже давно завершила карьеру в спорте. Она была художественной гимнасткой и завоевала множество наград.
Ей удалось получить олимпийское золото. Теперь Каролина является известной светской львицей. Она иногда снимается для ТВ, но большую часть времени посвящает путешествиям.
Вот уже несколько месяцев Севастьянова отдыхает в Монако. Она почти каждый день загорает на пляже или нежится в бикини у бассейна.
Гимнастка продолжает тренироваться, поэтому может похвастаться растяжкой и точеной фигурой. Каролина зачастую выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее форм.
Примечательно, что накануне Каролина провела время в роскошном ресторане в Монте-Карло. Она для изысканно ужина выбрала современный наряд с изюминкой. Чемпионка щегольнула в платье цвета кофе с разрезами от бедра. Она подчеркнула свой плоский живот. Лук дополнили босоножки на шпильке. Звезда также подчеркнула свой загар.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены тем, как выглядит Севастьянова. Многие осыпали ее комплиментами. «Прекрасно выглядишь, Каролиша», «Богиня», «Ну что за дивный цветок», «Какая фигурка! Результат прекрасного труда и работы над собой», «Ну я в восторге от ваших форм», — стали писать пользователи Сети.