Когда нет изъянов: Севастьянова в кофейном платье с разрезами от бедра сразила публику идеальными формами

Вот уже несколько месяцев Севастьянова отдыхает в Монако. Она почти каждый день загорает на пляже или нежится в бикини у бассейна.

Гимнастка продолжает тренироваться, поэтому может похвастаться растяжкой и точеной фигурой. Каролина зачастую выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства ее форм.