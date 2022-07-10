«Леве здесь нравится»: Арзамасова запечатлела сына Авербуха на прогулке по Красной поляне

Супруги приехали в Сочи. Они взяли с собой наследника, который пережил первый полет на самолете.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном

Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Однако большинство поклонников ее любят благодаря роли в сериале «Папины дочки».

Этот ситком сделал ее известной. Теперь она играет в театре, но также успевает следить за домашним очагом. Артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Пара тайно поженилась. 

А в прошлом году Лиза стала мамой. Теперь она воспитывает сына Льва. Многие отмечают, что мальчик очень похож на маму .Раз этому и Авербух. Он признавался, что хочет еще одного ребенка, хотя у него есть старший сын Мартин от первого брака. 

На днях фигурист с женой и ребенком приехал в Сочи, так как у него там запланированны шоу. Но накануне Арзамасова успела погулять с сыном. Она привела его на Красную поляну. Малыш стал танцевать, когда услышал музыкантов. 

«Полет проходит нормально! Леве здесь нравится», – поделилась актриса. 

А вот творчество диджеев не сильно зало юному меломану. Лиза привела его в парк развлечений, но усаживать на карусели не стала. Она хочет, чтобы Илья сначала подрос. 

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Многие восхитились трогательными кадрами. Ее осыпали комплиментами. «А как Лева на маму смотрит», «Уже танцует пацан», «Какие вы стали большие», «У мальчика музыкальный слух», «Какой он милый у вас», «Копия мамы», — стали писать пользователи Сети.

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