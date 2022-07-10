«Леве здесь нравится»: Арзамасова запечатлела сына Авербуха на прогулке по Красной поляне

А в прошлом году Лиза стала мамой. Теперь она воспитывает сына Льва. Многие отмечают, что мальчик очень похож на маму .Раз этому и Авербух. Он признавался, что хочет еще одного ребенка, хотя у него есть старший сын Мартин от первого брака.

На днях фигурист с женой и ребенком приехал в Сочи, так как у него там запланированны шоу. Но накануне Арзамасова успела погулять с сыном. Она привела его на Красную поляну. Малыш стал танцевать, когда услышал музыкантов.