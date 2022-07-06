«Левушка стойко перенес перелет»: Арзамасова и Авербух с подросшим сыном на руках сошли с трапа самолета в Сочи

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она не раз снималась в кино, но многие ее любят за роль в сериале «Папины дочки».

Долгое время артистка скрывала личную жизнь. Но вот уже два года она рассказывает о жизни с Ильей Авербухом. Влюбленные сыграли свадьбу и растят сына Льва, которому нет и года.