«Левушка стойко перенес перелет»: Арзамасова и Авербух с подросшим сыном на руках сошли с трапа самолета в Сочи

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она не раз снималась в кино, но многие ее любят за роль в сериале «Папины дочки».
Долгое время артистка скрывала личную жизнь. Но вот уже два года она рассказывает о жизни с Ильей Авербухом. Влюбленные сыграли свадьбу и растят сына Льва, которому нет и года.
В последнее время Лиза часто посещала разные мероприятия. После отпуска, который пара провела в Турции, актриса также вернулась на сцену в театре. А на днях она приняла участие в фотосессии, примерив яркие и непривычные для себя образы.
А вот 5 июля Арзамасова и Авербух приехали в Сочи, где фигурист представит свое шоу. Возлюбленная решила его поддержать. Супруги взяли с собой маленького сына. В соцсети появилось фото, где они позируют у самолета с малышом на руках. Даже оделись они в одном стиле.
Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды
«А у нас сегодня знаменательный день: Лев Ильич впервые в жизни совершил авиаперелет! Спасибо большое за комфорт и заботу!
Участники шоу «Чемпионы» уже в Сочи! Представление стартует послезавтра! Левушка замечательно стойко перенес перелет, в дороге всем интересовался, проявил терпение и понимание. Так что думаю, что и на шоу тоже сможет заглянуть», — поделилась Лиза.
Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что кроха подрос. Другие назвали пару счастливой.
«Ну что за прелесть», «Очаровательная семья», «Какие все крутые», «Просто сногсшибательно», «Ого, как вырос Лев», — стали писать подписчики.