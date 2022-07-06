«Левушка стойко перенес перелет»: Арзамасова и Авербух с подросшим сыном на руках сошли с трапа самолета в Сочи

Актриса приехала с мужем в Сочи. Пара поделилась трогательным семейным кадром.
Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она не раз снималась в кино, но многие ее любят за роль в сериале «Папины дочки».

Долгое время артистка скрывала личную жизнь. Но вот уже два года она рассказывает о жизни с Ильей Авербухом. Влюбленные сыграли свадьбу и растят сына Льва, которому нет и года. 

В последнее время Лиза часто посещала разные мероприятия. После отпуска, который пара провела в Турции, актриса также вернулась на сцену в театре. А на днях она приняла участие в фотосессии, примерив яркие и непривычные для себя образы. 

А вот 5 июля Арзамасова и Авербух приехали в Сочи, где фигурист представит свое шоу. Возлюбленная решила его поддержать. Супруги взяли с собой маленького сына. В соцсети появилось фото, где они позируют у самолета с малышом на руках. Даже оделись они в одном стиле. 

Лиза Арзамасова и Илья Авербух с сыном. Фото: соцсети звезды

«А у нас сегодня знаменательный день: Лев Ильич впервые в жизни совершил авиаперелет! Спасибо большое за комфорт и заботу!

Участники шоу «Чемпионы» уже в Сочи! Представление стартует послезавтра! Левушка замечательно стойко перенес перелет, в дороге всем интересовался, проявил терпение и понимание. Так что думаю, что и на шоу тоже сможет заглянуть», — поделилась Лиза. 

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что кроха подрос. Другие назвали пару счастливой.

«Ну что за прелесть», «Очаровательная семья», «Какие все крутые», «Просто сногсшибательно», «Ого, как вырос Лев», — стали писать подписчики.

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