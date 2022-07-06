Под стать маме: Арзамасова нарядила кроху сына в джинсовый комбинезон для путешествия

Лиза Арзамасова уже много лет играет в кино. Она прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в «Папиных дочках». Теперь ее можно увидеть и на сцене в театре.

А порой артистка выступает на льду со своим мужем Ильей Авербухом. Лишь два года назад они перестали скрывать отношения. У пары уже подрастает сын Лев.