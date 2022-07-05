Летнее преображение: Лиза Арзамасова отметилась в костюмах модных оттенков и ярком тренче на фотосессии

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться тем, что работала с Верой Брежневой, Светланой Ходченковой, Алексеем Чадовым.
Но зрители до сих пор ее воспринимают как Полину Сергеевну из сериала «Папины дочки». Хотя она не только повзрослела, но и вышла замуж за Илью Авербуха. У пары подрастает сын Лев.
Недавно Лиза провела время в Турции с мужем. Она то и дело облачалась в платья оверсайз и костюмы теплых тонов. А вот 4 июля актриса приняла участие в фотосессии. Она покрасовалась сначала в сиреневом костюме с укороченными брюками.
Монохромный образ дополняли сандалии в тон. Потом Арзамасова предстала в костюме цвета омлета с жакетом оверсайз. Ей сделали укладку с мокрым эффектом, поэтому звезду было сложно узнать.
Третий образ оказался не менее ярким. Актриса забралась на велосипед. Она была в модном тренче цвета Барби. Лук дополнили босоножки и очки в тон. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники пришли в восторг от такого преображения. «Как вкусно вы выглядите», «Наряды бесподобные», «Не ожидала увидеть вас с таком», «Ну очень хорошенькая», «В розовом вы особенно эффектны», — стали писать подписчики.
Лиза Арзамасова. Фото: соцсети звезды