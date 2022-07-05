Летнее преображение: Лиза Арзамасова отметилась в костюмах модных оттенков и ярком тренче на фотосессии

Лиза Арзамасова уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться тем, что работала с Верой Брежневой, Светланой Ходченковой, Алексеем Чадовым.

Но зрители до сих пор ее воспринимают как Полину Сергеевну из сериала «Папины дочки». Хотя она не только повзрослела, но и вышла замуж за Илью Авербуха. У пары подрастает сын Лев.