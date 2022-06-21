И глаза, и волосы мамины: Арзамасова в комбинезоне предстала с подросшим сыном Авербуха на руках

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Папины дочки». Потом ей удалось пополнить свою копилку ролями в фильмах и в театре.

Но два года назад она стала больше говорить о личной жизни. Артистка вышла замуж за Илью Авербуха. Большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.