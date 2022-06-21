И глаза, и волосы мамины: Арзамасова в комбинезоне предстала с подросшим сыном Авербуха на руках

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она прославилась благодаря роли в сериале «Папины дочки». Потом ей удалось пополнить свою копилку ролями в фильмах и в театре.
Но два года назад она стала больше говорить о личной жизни. Артистка вышла замуж за Илью Авербуха. Большая разница в возрасте не мешает им быть счастливыми.
Недавно Лиза отдохнула с мужем в Турции. Она провела время с ним на побережье и каждый день меняла наряды. А теперь пара вернулась домой.
Артистка решила поделиться трогательным кадром с сыном Львом, которому пока нет и года. Она облачилась в комбинезон в бельевом стиле с поясом. Арзамасова взяла на руки подросшего наследника. У него успели отрасти локоны.
Лиза Арзамасова с сыном. Фото: соцсети звезды
Арзамасова позволяет малышу носить подгузники. Она не скрывает, что Авербух во многом ей помогает, так как у него есть сын Мартин от первого брака. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами Льва.
«Вы такие милые!», «Левушка, привет, малыш!», «Лева, какой ты чудесный», «Пяточки», «Классно, ваш сын на вас так похож, как и мой на меня», «Какая классная комната у Левушки», «Боже, какой чудесный малыш! Вы оба прелестные», — прокомментировали пост подписчики.