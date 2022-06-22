Семейный уикенд: Арзамасова запечатлела маленького сына в куртке цвета сочной травы на прогулке с Авербухом

Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Потом она продолжила строить карьеру в кино и снялась во множестве разных фильмов, включая «Любовь в большом городе».
А вот два года назад артистка призналась, что счастлива в личной жизни. Она стала женой фигуриста Ильи Авербуха.
Супруги уже воспитывают сына Льва, которому нет и года. Но недавно Арзамасова съездила с возлюбленным в отпуск. Они отдохнули вдвоем в Турции.
Но на днях пара вернулась в Москву. Накануне они провели выходные с детьми. Лиза отправилась гулять с мужем и его старшим сыном от первого брака Мартином на Воробьевы горы. Они даже прокатились на зиплайне.
А вот вечером пара уже прогулялась с маленьким Львом. Актриса засняла, как малыш в куртке цвета сочной травы, джоггерах и шапочке качается на качелях, а папа ему помогает. Арзамасова умилилась тому, что увидела. К слову, супруги уже не скрывают лицо малыша. Они признавались, что хотят завести еще одного ребенка.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Ну до чего мило», «Илья — прекрасный папа», «Лев уже такой большой», «Вот это наряд», «Какой он сладкий», «Это так трогательно, до слез», «Малыш у вас чудесный», «Моменты счастья», «Лето — идеальное время для таких прогулок», — прокомментировали пост подписчики.