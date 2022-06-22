Семейный уикенд: Арзамасова запечатлела маленького сына в куртке цвета сочной травы на прогулке с Авербухом

Лиза Арзамасова прославилась благодаря роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки». Потом она продолжила строить карьеру в кино и снялась во множестве разных фильмов, включая «Любовь в большом городе».

А вот два года назад артистка призналась, что счастлива в личной жизни. Она стала женой фигуриста Ильи Авербуха.