«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о «пропаже» Бузовой, конфликте Тарзана и его тещи, а также уехавших звездах

- Тут плохой вкус ее пиарщика, не буду называть имя этого прекрасного человека в бейсболке. Я считаю, что сейчас они с Ольгой пытаются выйти на новый уровень, но пока ситуация с концертами неважная. Выступать так же часто, как раньше, уже не получается. Ведь организаторы концертов понимают, какой нужно заплатить гонорар, и какие будут сборы.

Поэтому Ольге и ее пиарщику приходится лезть вон из кожи, буквально выпрыгивать из последнего нижнего белья, чтобы только показать, что с Олей происходят какие-то немыслимые события, которые простой зритель должен интерпретировать как внезапная пропажа и чудесное «воскресение». А потом она появится словно из облаков и по радуге сойдет вниз.

Но эта ситуация: «Волки, волки» повторяется из раза в раз. Если говорить банально, чтобы все объяснить публике, то это эффект заезженной пластинки. Однако другой вопрос в том, что на повестке у Ольги и ее пиарщика ничего нет. И ничего нового они представить не могут.

Кстати, на днях я услышал, как Ольга поет на самом деле, пытаясь попасть в играющую фонограмму.

У всех есть перед глазами пример Кристины Орбакайте, которая раньше пела еще хуже Оли, но распелась так, что поет на концертах вживую. В случае же с Ольгой я услышал неумение, а самое главное – нежелание – работать с преподавателем по вокалу. Это какой-то страшный стыд. Зачем люди должны платить этой артистке? За что?

Конфликт мамы Наташи Королевой и Тарзана

- Еще одна новость, о которой недавно говорили, - это конфликт мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай и ее зятя Тарзана. Напомним, во время своего концерта украинская певица Ирина Билык назвала стриптизера нехорошим словом, а его теща же вместо того чтобы заступиться за родственника, просто рассмеялась в ответ в знак одобрения. Что вы думаете об этой ситуации?