«Загугли звезду»: Рустам Солнцев – о «пропаже» Бузовой, конфликте Тарзана и его тещи, а также уехавших звездах

Ушедшая неделя была богата на события, а также слухи и сплетни. Неожиданно пропала телеведущая Ольга Бузова, которая, правда, потом нашлась среди жеребцов. Мама Наташи Королевой Людмила Порывай, похоже, окончательно рассорилась с зятем Тарзаном. А теледива Лера Кудрявцева обматерила журналистов в соцсетях.
Какая муха укусила всех этих звезд? На эти темы в рамках авторского проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» рассуждает экс-участник реалити-шоу «Дом-2», ведущий Рустам Солнцев.
Исчезновение Ольги Бузовой
- Рустам, на прошлой неделе все СМИ пестрели заголовками о том, что пропала Ольга Бузова. А потом она вдруг неожиданно нашлась и опубликовала фотографию в горах, позируя среди коней. Как вы думаете, зачем вообще раздувалась вся эта история с исчезновением Ольги?
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press
- Тут плохой вкус ее пиарщика, не буду называть имя этого прекрасного человека в бейсболке. Я считаю, что сейчас они с Ольгой пытаются выйти на новый уровень, но пока ситуация с концертами неважная. Выступать так же часто, как раньше, уже не получается. Ведь организаторы концертов понимают, какой нужно заплатить гонорар, и какие будут сборы.
Поэтому Ольге и ее пиарщику приходится лезть вон из кожи, буквально выпрыгивать из последнего нижнего белья, чтобы только показать, что с Олей происходят какие-то немыслимые события, которые простой зритель должен интерпретировать как внезапная пропажа и чудесное «воскресение». А потом она появится словно из облаков и по радуге сойдет вниз.
Но эта ситуация: «Волки, волки» повторяется из раза в раз. Если говорить банально, чтобы все объяснить публике, то это эффект заезженной пластинки. Однако другой вопрос в том, что на повестке у Ольги и ее пиарщика ничего нет. И ничего нового они представить не могут.
Кстати, на днях я услышал, как Ольга поет на самом деле, пытаясь попасть в играющую фонограмму.
У всех есть перед глазами пример Кристины Орбакайте, которая раньше пела еще хуже Оли, но распелась так, что поет на концертах вживую. В случае же с Ольгой я услышал неумение, а самое главное – нежелание – работать с преподавателем по вокалу. Это какой-то страшный стыд. Зачем люди должны платить этой артистке? За что?
Конфликт мамы Наташи Королевой и Тарзана
- Еще одна новость, о которой недавно говорили, - это конфликт мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай и ее зятя Тарзана. Напомним, во время своего концерта украинская певица Ирина Билык назвала стриптизера нехорошим словом, а его теща же вместо того чтобы заступиться за родственника, просто рассмеялась в ответ в знак одобрения. Что вы думаете об этой ситуации?
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Global Look Press
- Если не касаться политических тем, то можно сказать следующее. Стриптизер долго жил в Майами, в тех апартаментах, которые Наташа Королева купила, еще будучи замужем за Игорем Николаевым. Но она их заработала – чесом, концертами, «желтыми сплетнями». Желтые тюльпаны, знаете, на дороге не валяются.
Это действительно очень красивые апартаменты. Роскошные интерьеры, перед тобой Атлантика, там всегда замечательная погода. И он этим понтовался так, как будто на самом деле приложил к покупке руку и потрудился, чтобы она достались его семье.
Тарзан вошел в семью, когда все ништяки были готовы, и стал ими пользоваться. Это я к тому, что Людмила Ивановна Порывай, родная мама Наташи Королевой, живет именно в этом городе – Майами. И теперь я вообще с трудом представляю, как эти двое вообще будут встречаться.
Что случится дальше? Что будет с Людмилой Ивановной? Хотя я за нее не беспокоюсь. Но что делать, если Людмила Ивановна очень любит Наташу, а трещина, возникшая между тещей и зятем, неисправима, если знать, откуда растут ноги. Представить, что они заболтают эту проблему, просто невозможно.
Это такой конфликт поколений. Одно поколение не понимает другое, а другое, уверенное в своей правоте, в ответ дает в соцсетях оскорбительное стихотворение про Людмилу Ивановну. Это вообще не лезет ни в какие ворота.
Наргиз и Максим Фадеев
- Еще один недавний популярный запрос – Наргиз беременна. Но давайте поговорим не на эту деликатную тему, а об отношениях певицы с ее бывшим продюсером Максимом Фадеевым…
Наргиз. Фото: Global Look Press
- Наргиз может быть нехорошим человеком для тех зрителей, кому сорвала концерт. Если говорить безотносительно выступлений, то ее творчество мне не близко. А рассуждать о том, что она подставляла Макса Фадеева…
Послушайте, Максим Фадеев стоит своих артистов. Он ужасный скволыга, чего только не натворил в шоу-бизнесе. Каких только заявлений и выступлений не было. Он забирал у своих артистов материал, они не могли его исполнять, забирал право на деятельность, на творчество. Он прощался с певцами, а потом опять их возвращал. Артисты скандалили с ним.
Максим Фадеев тоже, знаете ли, не девочка-припевочка. Хотя и несмотря на свой приличный возраст ходит в майке, которая лично мне напоминает маленькое черное платье от Chanel.
Поэтому я не буду говорить про Макса, что он был обижен, и какая-то Наргиз лишила его денег.
Нервный срыв Леры Кудрявцевой
- Недавно Лера Кудрявцева обматерила в соцсетях журналистов. Поводом для гневной тирады, видимо, послужили слухи о ее разводе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Возможно, нет дыма без огня, и пресса попала в точку?
- Я думаю, что никто ни в какую точку не попал. Но дело в том, что Лера издревле курит, ругается матом и этого не скрывает. Да, у нее есть какие-то недомолвки с мужем. Я знаю, что сейчас у Игоря Макарова проблемы с работой, и он не загружен так, как это было раньше.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Лера Кудрявцева. Фото: Global Look Press
Но вообще он мировой парень. Руки-ноги есть, будет работать. Но люди где-то прочли эту новость и давай допекать Леру: «Ах, ты старая, вся прооперированная, такая-сякая. Вероятно, уже и носишь парик. Вот взяла молодого парня и обслуживаешь его интересы». Да тут любой с ума сойдет.
Лобода и отмененный концерт
- А как вам новость о том, что Светлана Лобода отменила концерт в Таллине?
- Лафа закончилась. Но к чести Лободы можно сказать, что она всегда была очень квалифицированной певицей и выпускала неплохие треки. Это не Бузова, у которой даже фонограмма плохо записана, как будто она кашу с утра не поела.
Светлана Лобода. Фото: Global Look Press
Лобода же знает, как работать с публикой на сцене. У нее целый пласт хитов. К тому же русская публика есть везде.
А в Таллине могло случиться все, что угодно: остаток гонорара не перевели, в последний момент оказалось, что нет гостиницы, на которую она рассчитывала. Но важно понимать, что нынче времена очень вредные, но их не выбирают, особенно сейчас. И я считаю, что и гонорара, и райдера можно было немного поубавить. Светлана Лобода была русскоязычной певицей номер один, а сейчас оказалась просто певицей без всякого номера.
Уехавшие Чулпан Хаматова и Анатолий Белый
- В Литве прошел спектакль «Кабаре Людмилы Петрушевской» с участием самой писательницы, а также актеров Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого. Как вы относитесь к этим артистам? Чулпан вот недавно намекала, что за рубежом ее гонорары значительно снизились…
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
- Вы все должны понимать, ребята, что ни Анатолий Белый и ни Чулпан Хаматова не являются актерами средней руки. Это очень большие профессионалы. И что-то мне подсказывает, что эти двое даже под улюлюканье толпы и проклятья Дмитрия Певцова точно не влезут в историю, в которой они не уверены.
И потом, хочу вам напомнить, Марлен Дитрих в тяжелые времена покинула Германию, как это сделала Чулпан. Она уехала из своей родной страны, где она была самой большой звездой.
И знаете, что писали уехавшей Марлен: «Вернись, вернись, ты там пропадешь». А она стала большой звездой в Голливуде. Актеры вообще подвержены безденежью. И это нормально. Более того, актеру иногда полезно быть голодным и злым.
И потом, хочу вам напомнить, Марлен Дитрих в тяжелые времена покинула Германию, как это сделала Чулпан. Она уехала из своей родной страны, где она была самой большой звездой.
И знаете, что писали уехавшей Марлен: «Вернись, вернись, ты там пропадешь». А она стала большой звездой в Голливуде. Актеры вообще подвержены безденежью. И это нормально. Более того, актеру иногда полезно быть голодным и злым.