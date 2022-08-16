«Существует такое выражение - пирожок ни с чем»: Лоза, Данко и Цыганова - о маме Наташи Королевой, оскорбившей Тарзана

Общественность обсуждает поступок мамы певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая во время концерта украинской певицы Ирины Билык оскорбила своего зятя Сергея Глушко (Тарзана).

Мама Люда посетила выступление Билык в Майами. И в какой-то момент украинская певица попросила Людмилу Порывай выйти на сцену, что она и сделала. Женщина появилась перед американской аудиторией, накинув на плечи украинский флаг.

А Ирина Билык между делом назвала Тарзана нехорошим словом, после чего зал взорвался аплодисментами. Но вместо того чтобы заступиться за зятя, кстати, в прошлом офицера российской армии, Людмила Порывай лишь рассмеялась. И тем самым выразила свое согласие с мнением украинской певицы.

Вероятно, Ирина Билык оскорбила Тарзана за то, он еще в конце февраля выразил поддержку России в связи с известными событиями. Сразу после этого теща отписалась от зятя в соцсетях. Какие отношения между ними на самом деле, пока неизвестно. Но судя по поступку Людмилы Порывай, из-за политической повестки они уже давно дали трещину.

Как вы относитесь к поведению мамы Люды? И могут ли разные политические позиции разрушить отношения не только тещи и зятя, но и самих супругов? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим артистам.

Данко: «С волками жить – по-волчьи выть»

Певец Данко считает, что на концерте в Майами Людмила Порывай просто мимикрировала под обстоятельства. А поступи она по-другому, реакция местной публики могла бы быть весьма агрессивной.