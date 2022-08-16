«Существует такое выражение - пирожок ни с чем»: Лоза, Данко и Цыганова - о маме Наташи Королевой, оскорбившей Тарзана

Общественность обсуждает поступок мамы певицы Наташи Королевой Людмилы Порывай, которая во время концерта украинской певицы Ирины Билык оскорбила своего зятя Сергея Глушко (Тарзана).
Мама Люда посетила выступление Билык в Майами. И в какой-то момент украинская певица попросила Людмилу Порывай выйти на сцену, что она и сделала. Женщина появилась перед американской аудиторией, накинув на плечи украинский флаг.
А Ирина Билык между делом назвала Тарзана нехорошим словом, после чего зал взорвался аплодисментами. Но вместо того чтобы заступиться за зятя, кстати, в прошлом офицера российской армии, Людмила Порывай лишь рассмеялась. И тем самым выразила свое согласие с мнением украинской певицы.
Вероятно, Ирина Билык оскорбила Тарзана за то, он еще в конце февраля выразил поддержку России в связи с известными событиями. Сразу после этого теща отписалась от зятя в соцсетях. Какие отношения между ними на самом деле, пока неизвестно. Но судя по поступку Людмилы Порывай, из-за политической повестки они уже давно дали трещину.
Как вы относитесь к поведению мамы Люды? И могут ли разные политические позиции разрушить отношения не только тещи и зятя, но и самих супругов? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к нашим артистам.
Данко: «С волками жить – по-волчьи выть»
Певец Данко считает, что на концерте в Майами Людмила Порывай просто мимикрировала под обстоятельства. А поступи она по-другому, реакция местной публики могла бы быть весьма агрессивной.
Данко. Фото: Global Look Press
«Людмиле Порывай просто нужно подтвердить свое присутствие в Майами, потому что, отреагируй она по-иному, у нее возникнут гигантские проблемы.
Старые друзья получают грозные месседжи с Украины. Если кто-то заметит, что ты лояльно или даже нейтрально относишься к России, то ты очень сильно рискуешь, - говорит Данко.
- Поэтому я считаю, что это элементарная мимикрия. Просто так надо. Выйдите сейчас на Красную площадь и скажите: «Слава Украине!» Что с вами будет? Как минимум, скрутят и заберут в отделение полиции. То же самое происходит и на той стороне. Так что Людмила Порывай пытается там выжить, быть в тренде. С волками жить - по-волчьи выть».
Вика Цыганова: «Люди не хотят ни договариваться, не слышать друг друга»
Певица Вика Цыганова вообще отказалась комментировать этот инцидент, но зато ответила на другой важный вопрос.
«Это выше моего достоинства комментировать действия такой женщины. Я не хочу», - сказала, как отрезала, артистка.
Вика Цыганова. Фото: Global Look Press
- Тогда можно вам задать другой вопрос? Говорят, в семье Наташи Королевой не все гладко как раз из-за политических разногласий. Как вы думаете, могут ли разные позиции действительно разрушить супружеские отношения?
- Знаете, если народ будет верить в Бога и жить по заповедям, то семьи не будут рушиться. А когда каждый суслик – бригадир в семье, то возникает ситуация: «А вы, друзья, как ни садитесь, все ж в музыканты не годитесь». Никто не сможет удержать семью в тех ценностях, в каких она должна быть.
Люди не хотят смиряться, прощать, терпеть. Просто тотальная эгоистичность, эгоцентризм. Будут Бога любить, веровать в него, выполнять заповеди, тогда все сложится по-другому. Но этого нужно хотеть. А так, это все утопия и мираж.
Как только возникает какая-то трудность, гордыня вылезает на первый план. Люди не хотят ни договариваться, ни слышать друг друга, ни уступать.
Жена должна быть за мужем. Она не должна заниматься бизнесом и бежать, как мужик, впереди паровоза. Женщины же так не хотят, а мужчины не могут. Ведь для этого нужно вернуться к своим истокам и жить с Богом в душе».
Юрий Лоза: «Давайте еще вспомним бабушек и дедушек известных певиц»
Певец Юрий Лоза полагает, что общественность подняла много шума из ничего. А на самом деле Людмила Порывай не та фигура, которой нужно придавать столько значения.
Юрий Лоза. Фото: Владимир Веленгурин/КП
«Я не знаю, какая ситуация у них в семье. Но если мы будем прислушиваться к словам мам наших артистов, то в нашей жизни наступит полный дурдом. Но не нужно замечать маму Наташи Королевой, потому что с точки зрения медийного пространства она никто. Существует такое выражение – пирожок ни с чем. Она просто нуль, - говорит Юрий Лоза.
Людмила Порывай может быть замечательным человеком, но ей нет места в медийном пространстве, она ничего не сделала. Есть люди, которые хоть что-то создали, спели, сплясали, а она просто мама известной певицы. Сколько у нас мам и отцов певиц. Давайте тогда вспомним еще бабушек, дедушек, дядь, теть, двоюродных и троюродных братьев. Забыли и не обращаем внимания!»