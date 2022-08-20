«Пусть пьет, но закусывает»: Солнцев погнал Преснякова со сцены

Сейчас же певец меньше времени уделяет карьере и практически не вылезает из отпусков вместе с супругой Натальей Подольской.

«Тогда нам казалось, что Пресняков – человек свободы, ума, прогресса. А теперь мы понимаем, что это человек дачи, обильной еды и, видимо, водочки. Он пусть пьет, но закусывает — возраст», — заявил Солнцев «Экспресс газете».