«Пусть пьет, но закусывает»: Солнцев погнал Преснякова со сцены

По мнению блогера, время артиста давно прошло.
Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Рустам Солнцев язвительно высказался о Владимире Преснякове. Блогер отметил, что время певца давно прошло. 

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По мнению Солнцева, в начале карьеры Пресняков подавал большие надежды и считался «остроактуальным». Тогда он был женат на Кристине Орбакайте, за жизнью и творчеством пары следили миллионы поклонников.

Сейчас же певец меньше времени уделяет карьере и практически не вылезает из отпусков вместе с супругой Натальей Подольской.

«Тогда нам казалось, что Пресняков – человек свободы, ума, прогресса. А теперь мы понимаем, что это человек дачи, обильной еды и, видимо, водочки. Он пусть пьет, но закусывает  возраст», — заявил Солнцев «Экспресс газете».

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