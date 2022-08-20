«Пусть пьет, но закусывает»: Солнцев погнал Преснякова со сцены

Рустам Солнцев язвительно высказался о Владимире Преснякове. Блогер отметил, что время певца давно прошло.
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По мнению Солнцева, в начале карьеры Пресняков подавал большие надежды и считался «остроактуальным». Тогда он был женат на Кристине Орбакайте, за жизнью и творчеством пары следили миллионы поклонников.
Сейчас же певец меньше времени уделяет карьере и практически не вылезает из отпусков вместе с супругой Натальей Подольской.
«Тогда нам казалось, что Пресняков – человек свободы, ума, прогресса. А теперь мы понимаем, что это человек дачи, обильной еды и, видимо, водочки. Он пусть пьет, но закусывает — возраст», — заявил Солнцев «Экспресс газете».