Так и тянет к бывшему: Кудрявцева на фоне слухов о разводе с мужем прижалась щекой к щеке Лазарева

Ведущая шоу «Секрет на миллион» на НТВ Лера Кудрявцева провела вечер в компании бывшего возлюбленного Сергея Лазарева. Об этом звезда экрана сообщила в соцсети. Она показала, как прижалась щекой к его щеке, при этом они оба выглядели абсолютно счастливыми.

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Кудрявцева несколько лет встречалась с Лазаревым, но в 2012 году они расстались. Вскоре звезда вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, от которого сейчас воспитывает дочку. Недавно поползли слухи о разводе блондинки и спортсмена. Поэтому многие поклонники заподозрили, что их любимица снова сошлась с Лазаревым.