«Загугли звезду»: Роман Попов – о «Детективном агентстве Мухича», Сomedy Club и личной жизни

- У вас ведь нет профильного актерского образования…

- Многие спрашивают: «А что относительно актерского образования?» У меня действительно нет профильного актерского образования и, признаться честно, сейчас нет желания его получать.

Например, я не обладаю такими скиллами, навыками, как фехтование и конная езда. Но если этого потребует какой-то проект, полнометражное кино или сериал, то я обязательно этому обучусь для того, чтобы мой персонаж соответствовал прописанному образу.

Хотя я абсолютно не исключаю того момента, что когда-нибудь мою голову с дружественным визитом посетит мысль закончить педагогику и психологию.

Мне кажется, я обладаю удивительным базисом для поступления на какой-нибудь гуманитарный факультет без подготовки, потому что в свой третий вуз я даже не готовился.

Ну а смысл? Я все знаю для поступления. Но, скажем так, я горжусь тем, что был студентом, это правда. Считаю, что нет ничего хуже слова «абитуриент». Ты уже не школьник, но еще ни студент, ни рыба, ни мясо. Вот это пограничное состояние, оно отвратительное.

- Как вы стали участником КВН и резидентом Comedy Club?

- Давайте разделим эти вопросы, потому что это абсолютно разные истории из разных периодов жизни. Когда я учился в 18-й школе города Йошкар-Олы, один из ее выпускников Александр Речкин, звезда Республики Марий Эл, увидел мою фотографию на стене в школе и пригласил поучаствовать в студенческом КВН педагогического вуза. Это как легионер в футболе.

Взяли школьника, который выступит, но я выступил и все. Больше от этой болезни лечиться и не хотел. Потому что Клуб веселых и находчивых поразил меня в самое сердечко.

В общем, получилось так, что с 2000 года я 15 лет играл в КВН. А потом, когда поступил в педагогический институт, продолжил эту практику, затем переехал в Сочи. И в возрасте 18 лет уже серьезно, плотненько подсел на иглу Клуба веселых и находчивых, о чем абсолютно не жалею.

Когда я ушел из, скажем так, относительно большого КВН центральных межрегиональных лиг, я все равно продолжал заниматься юмором: ставить номера для молодых команд, студенческих команд Сочи. А потом я понял, что: «I am too old for this shit», как говорил Дэн Гловер в «Смертельном оружии», и пора бы уже, так сказать, попытаться зарабатывать деньги.

Так мы начали делать юмористические барные и клубные проекты. То есть смотрели на старших товарищей в эфире Comedy Сlub на телеканале ТНТ, разинув рот, и думали: «Вау, как классно, а почему бы не сделать то же самое на юге России».

Поэтому и в Сочи, и в Краснодаре мы пытались как-то адаптировать кавээновский опыт для клубных юмористических проектов. А потом мой будущий напарник, «сокомандник» по команде КВН Оганес Григорян сказал: «Дружище, поехали поучаствовать в кастинге. Вот тут недалеко в Новороссийске проходит кастинг на проект «Смех без правил». А мы уже тогда были большими фанатами «Убойной ночи», «Убойной лиги», «Смеха без правил».

Я сказал: «Чувак, ты серьезно? У меня со дня на день родится ребенок. И ты мне предлагаешь какие-то кастинги, слушай, мы взрослые люди, бывшие кавээнщики, которые поработили свадебный рынок города Сочи, ведем свадьбы, банкеты и этим живем».

Но оказалось, что Оганес был прав. Потому что, пройдя кастинг, мы потом спустя еще полгода в 2010 году попали в проект «Comedy battle», по результатам которого я вылетел в полуфинале первого сезона.

Оганес, по-моему, дошел до финала. Во втором сезоне Оганес тоже добрался до финальной стадии, но я уже победил.

То есть мы туда приходили до этого, но дальше нас разделяли как отдельные юниты. Это первые два сезона «Comedy Battle». А в третьем сезоне появился приз «Резидентство в Comedy Сlub», к которому, признаюсь честно, я не стремился.

Мы просто делали то, что делали, потому что, как сказал в свое время мой папа: «Делаю, что должно, и будь что будет». И в третьем сезоне мы получили контракт «Comedy Сlub», стали резидентами. Вот, наверное, с того самого момента моя жизнь уже никогда не будет прежней.