«Загугли звезду»: Роман Попов – о «Детективном агентстве Мухича», Сomedy Club и личной жизни

С 20 июня на канале ТНТ выходит комедийный сериал «Детективное агентство Мухича». Это комедия об эксцентричном следователе Игоре Мухиче (Роман Попов) и его помощнице – психологе Кристине, которых зритель знает по проекту «Полицейский с Рублевки». И теперь эти персонажи получили право на самостоятельную жизнь.
Итак, из-за проваленной операции Мухич и Кристина теряют работу в полиции и радуются, что их вообще не посадили. Кажется, что, шеф, все пропало, как говорили в одном советском фильме. Но вдруг в жизни непутевых полицейских объявляется олигарх, готовый дать им 100 миллионов.
На эту астрономическую сумму Игорь Мухич решает открыть частное детективное агентство и приглашает к себе на работу Кристину. Впереди у них встречи с элитными клиентами и целая серия «необычных» дел, которые Мухичу предстоит раскрыть с помощью своего фирменного «гонзо-дедуктивного» метода.
Подробнее об абсурдной интерпретации тандема Холмс-Ватсон, а также об ужине с Екатериной Варнавой, победе над страшной болезнью и семейном счастье Роман Попов рассказал в рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».
«Меня зовут Попов Роман Алексеевич, мне 37 полных, местами даже очень полных лет. Я актер и комедиант», - начинает разговор с Teleprogramma.pro актер и юморист.
Роман Попов. Фото: личный архив
- Расскажите, пожалуйста, о своем детстве.
- Мое детство и юношество проходили в разных уголках постсоветского пространства. Родился я в городе Конотоп в Украинской ССР в 1985 году, где прожил совсем недолго. И уехал с родителями в Брянскую область, в Брянск, где они оканчивали вуз. А появился я на свет в Конотопе по той простой причине, что мои дедушка и бабушка, родители моего отца, - заслуженные врачи Украины.
А в России до шести лет я жил в Республике Марий Эл. Когда же наступило время поступать в школу, получилось так, что моим родителям нужно было снова уехать в Украинскую ССР, Конотоп, и там же я пошел в первый класс. «12-я школа, большой привет!»
Ну а потом снова переехал в Россию, где прожил всю свою жизнь, учась в Йошкар-Оле, Республика Марий Эл, в школе, которую там и окончил.
Там же я поступал в свои первый вуз, первый из трех вузов. Правда, они были не окончены, но об этом, наверное, мы поговорим отдельно. А свои первые творческие экзерсисы я исполнял в школьном возрасте в городе Йошкар-Ола.
Я невероятно благодарен 18-й школе, которая сейчас называется Бауманским лицеем и ее директору Григорию Ефимовичу Пейсаховичу, великолепному педагогу, уникальному организатору, прекрасному руководителю. Очень благодарен своим педагогам, потому что, наверное, тогда они и заронили это зерно, зажгли во мне творческую искру, которая потом превратилась в красивого, талантливого, сексуального, Богом поцелованного артиста.
- Где вы учились?
- После школы я поступил в Марийский государственный педагогический институт имени Крупской по специальности педагог-психолог. Но уже на первом курсе я познакомился с Клубом веселых и находчивых и, как говорят классики, понеслась.
В связи с чем после первого курса я ушел в академический отпуск, но поступил в другой вуз, тоже в Йошкар-Оле. Вы удивитесь, но вновь на педагога-психолога.
Я был искренне уверен, что это прямо мое. Психология - это второе высшее образование моей мамы. И я решил отчасти пойти по ее стопам и вновь окончил только первый курс.
А потом все повернулось, так что мне нужно было переезжать в город Сочи. И уехав в Сочи, забросив два незаконченных высших в Йошкар-Оле, я поступил в знаменитый СГУ. Ну, точнее, так он называется сейчас, а раньше он именовался как Сочинский государственный университет туризма и курортного дела.
И, собственно, большая часть сочинских знаменитых кэвэнщиков тоже оканчивали его по разным специальностям. А еще я поступил на педагога-психолога. И после первого курса тоже не окончил этот факультет и ушел. В общем, относительно своего образования, я, наверное, могу сказать, что окончил вуз КВН. Потому что из-за Клуба веселых и находчивых, а если быть точнее, не из-за, а благодаря ему у меня нет ни одного высшего образования.
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
- У вас ведь нет профильного актерского образования…
- Многие спрашивают: «А что относительно актерского образования?» У меня действительно нет профильного актерского образования и, признаться честно, сейчас нет желания его получать.
Например, я не обладаю такими скиллами, навыками, как фехтование и конная езда. Но если этого потребует какой-то проект, полнометражное кино или сериал, то я обязательно этому обучусь для того, чтобы мой персонаж соответствовал прописанному образу.
Хотя я абсолютно не исключаю того момента, что когда-нибудь мою голову с дружественным визитом посетит мысль закончить педагогику и психологию.
Мне кажется, я обладаю удивительным базисом для поступления на какой-нибудь гуманитарный факультет без подготовки, потому что в свой третий вуз я даже не готовился.
Ну а смысл? Я все знаю для поступления. Но, скажем так, я горжусь тем, что был студентом, это правда. Считаю, что нет ничего хуже слова «абитуриент». Ты уже не школьник, но еще ни студент, ни рыба, ни мясо. Вот это пограничное состояние, оно отвратительное.
- Как вы стали участником КВН и резидентом Comedy Club?
- Давайте разделим эти вопросы, потому что это абсолютно разные истории из разных периодов жизни. Когда я учился в 18-й школе города Йошкар-Олы, один из ее выпускников Александр Речкин, звезда Республики Марий Эл, увидел мою фотографию на стене в школе и пригласил поучаствовать в студенческом КВН педагогического вуза. Это как легионер в футболе.
Взяли школьника, который выступит, но я выступил и все. Больше от этой болезни лечиться и не хотел. Потому что Клуб веселых и находчивых поразил меня в самое сердечко.
В общем, получилось так, что с 2000 года я 15 лет играл в КВН. А потом, когда поступил в педагогический институт, продолжил эту практику, затем переехал в Сочи. И в возрасте 18 лет уже серьезно, плотненько подсел на иглу Клуба веселых и находчивых, о чем абсолютно не жалею.
Когда я ушел из, скажем так, относительно большого КВН центральных межрегиональных лиг, я все равно продолжал заниматься юмором: ставить номера для молодых команд, студенческих команд Сочи. А потом я понял, что: «I am too old for this shit», как говорил Дэн Гловер в «Смертельном оружии», и пора бы уже, так сказать, попытаться зарабатывать деньги.
Так мы начали делать юмористические барные и клубные проекты. То есть смотрели на старших товарищей в эфире Comedy Сlub на телеканале ТНТ, разинув рот, и думали: «Вау, как классно, а почему бы не сделать то же самое на юге России».
Поэтому и в Сочи, и в Краснодаре мы пытались как-то адаптировать кавээновский опыт для клубных юмористических проектов. А потом мой будущий напарник, «сокомандник» по команде КВН Оганес Григорян сказал: «Дружище, поехали поучаствовать в кастинге. Вот тут недалеко в Новороссийске проходит кастинг на проект «Смех без правил». А мы уже тогда были большими фанатами «Убойной ночи», «Убойной лиги», «Смеха без правил».
Я сказал: «Чувак, ты серьезно? У меня со дня на день родится ребенок. И ты мне предлагаешь какие-то кастинги, слушай, мы взрослые люди, бывшие кавээнщики, которые поработили свадебный рынок города Сочи, ведем свадьбы, банкеты и этим живем».
Но оказалось, что Оганес был прав. Потому что, пройдя кастинг, мы потом спустя еще полгода в 2010 году попали в проект «Comedy battle», по результатам которого я вылетел в полуфинале первого сезона.
Оганес, по-моему, дошел до финала. Во втором сезоне Оганес тоже добрался до финальной стадии, но я уже победил.
То есть мы туда приходили до этого, но дальше нас разделяли как отдельные юниты. Это первые два сезона «Comedy Battle». А в третьем сезоне появился приз «Резидентство в Comedy Сlub», к которому, признаюсь честно, я не стремился.
Мы просто делали то, что делали, потому что, как сказал в свое время мой папа: «Делаю, что должно, и будь что будет». И в третьем сезоне мы получили контракт «Comedy Сlub», стали резидентами. Вот, наверное, с того самого момента моя жизнь уже никогда не будет прежней.
Роман Попов на сцене Comedy Club. Фото: ТНТ
- Как складывались ваши отношения с резидентами Comedy Club?
- В первые пару месяцев работы в офисе «Comedy club» нам выделили кабинет. Мы такие: «А ок, надо сидеть здесь и писать юмор». Мы поняли, пошли писать юмор и практически ни с кем не общались, никого не знали в офисе, кроме Гарика Юрьевича Мартиросяна и Павла Алексеевича Воли.
И через несколько недель или месяц раздается такой легкий стук, как будто кто-то скребется. Мы произносим: «Да-да». Открывается дверь, заходит Пашка Воля и говорит нам: «Парни, а вы чего не ходите по этажам, в резидентскую не заходите?»
Оказалось, что есть целая большая резидентская, где в течение дня резиденты встречаются, пьют кофе и обсуждают номера, делятся опытом. Воля сказал: «Короче, все, давайте, хорош в это келье сидеть. Вставайте, пошли со мной!»
Так что, Пашка, большое тебе спасибо за то, что снял с нас этот зажим новичков, и мы влились в коллектив. Нас встретили очень хорошо, и к большому счастью, мы до сих со всеми дружим. Хотя сами сейчас и не принимаем участия в съемках «Comedy Club».
- Насколько мы помним, попав во второй сезон «Comedy battle», вы получили приглашение на ужин с Екатериной Варнавой…
- Разумеется, никакого ужина не было. С Катей мы хорошо дружим сейчас, но на тот момент, когда она была в жюри, а я «никто и звать никак», мы находились на разных уровнях. И, по-моему, в финале этого второго сезона нам накидали огромное количество призов. Один авиаперелет бизнес-классом чего стоил.
Катя сказала: «Приглашаю на ужин, пойдем на улицу, там еще кто-то что-то подарил», а так получилось, что я победил, а Оганес - нет. И меня это так терзало, что в финале я попросил обменять все дополнительные подарки на Оганеса в команде победителей. Потому что в противном случае, грубо говоря, я выступал бы только с половиной мозга.
А вторая половина куда? Уедет в Сочи? Нет, ни черта подобного, он мне нужен, поэтому ужин и не состоялся. Зато мы с Оганесом вместе творили юмор.
Роман Попов в сериале «Полицейский с Рублевки»
- Чем вам запомнилось участие в сериале «Полицейский с Рублевки»?
- Я прекрасно помню, как вместе с Сережей Буруновым мы сидели в гримвагене. Художники поправляли нас перед съемкой. Это была одна из первых смен первого сезона «Полицейского с Рублевки», который тогда еще так не назывался.
И вот сидим мы с Сергеем на гриме. И я говорю: «Сергей Саныч, ну, что ты думаешь по поводу этого проекта?» Сережа поворачивается ко мне и говорит: «Ну, тут либо пан, либо пропал. Либо это будет оглушительный успех, либо такой провал, которого не было в жизни ни у кого из нас». К большому счастью, случилось первое.
Мы поняли, что все круто, когда уже, наверное, через неделю, после выхода первого сезона я начал слышать цитаты наших персонажей на улице. То есть сейчас, конечно, все меряется долями, рейтингами, кассовыми сборами полнометражных фильмов, а у нас все случилось в лучших традициях Советского времени. Если тебя цитируют, значит, это успех.
И когда я услышал цитаты персонажей Сереги и моего, я сказал про себя: «Йессс!» Дало ли это дополнительную популярность? К несчастью, это дало основную популярность, потому что после выхода второго сезона «Полицейского с Рублевки» всего только два человека из десяти не говорили: «О, Роман Попов, дуэт 20:14, город Сочи».
Один из десяти спрашивал меня: «Послушайте, вы же Роман Попов, на «Comedy radio» работаете?» А остальные семеро говорили: «О, Мухич!».
Так что общем, я благодарен Мухичу, хотя долгое время я думал, что стану заложником одного образа и испытывал какие-то неуютные чувства в отношении своего персонажа. И только спустя годы я его полюбил.
Я вдруг подумал: «Парень, у тебя нет актерского образования. Вся твоя актерская карьера - это цепочка удивительных случайностей. Ты попал в профессию, в которую мечтал попасть, но побоялся в 17 лет пойти в ГИТИС, и спустя 15 лет все равно в нее попал. Значит так на роду написано».
И у большинства профессиональных актеров нет своего Мухича, а у меня он есть. Я им горжусь, он получился классный, обаятельный, наивный, дурак-дураком, но его любят, и это прекрасно.
- Расскажите, пожалуйста, как создавался образ Мухича.
- Я долго думал, кем делать Мухича, правшой или левшой. Он так же, как и я, - правша.
Все остальное - это талантливая работа Ильи Куликова не без участия Романа Попова. В целом он изначально был написан как отвратительный, мерзкий, гадкий, жуткий, просто казнокрад и мздоимец.
А я начал добавлять в него обаяние, и в определенный момент Илья Вячеславович Куликов сказал: «Да, давай попробуем его сделать таким!» И Игорь получился таким, каким получился. Спасибо за доверие, Илья.
- Как складывались ваши отношения с Сергеем Буруновым и Александром Петровым?
- С Сережей мы приятельствуем, и в любом случае мы были дружны на каких-то показах, где встречались, то есть вне рабочего режима. А Сашка всегда мне казался человеком в себе, достаточно такой замкнутый, с ракушечкой, которую от таскал с собой.
Поэтому с Сашей в жизни мы не общались. Мы встречались на площадке и только тогда, (но благо, за 12 часов смены) успевали поговорить и о работе, и о своей жизни, обменяться интересными фактами, свежими новостями.
В целом у меня на площадке не было, пожалуй, ни одного коллеги, с кем бы я не общался, или чтобы кто-то был мне неприятен. У нас классная команда, и как бы это банально ни прозвучало, «Полицейский с Рублевки» - это огромная семья.
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
- Как вы восприняли новость о том, что будет сниматься дочерний сериал «Полицейского с Рублевки»?
- Я бы не называл это дочерним сериалом, это сериал, который может иметь заслуженную приставку спин-офф, то есть ответвление от основной Вселенной, основной линии. Это сериал про одного из персонажей. И мне было прекрасно понятно, что рано или поздно Игорь его заслужит. Вопрос только – когда!
Тем более что Илья Вячеславович Куликов, которого, как я уже говорил, за глаза мы все называем «батя», дал многим путевку в жизнь. Тем более, что «батя» на площадке об этом говорил и вот сделал. Еще раз спасибо за доверие, Илюша. Я очень рад, что Игорю дали возможность раскрыться еще больше. И к большому счастью, благодаря ему не забыты еще несколько персонажей. Так что мы еще покажем, где раки зимуют.
- Как бы вы сами охарактеризовали Мухича?
- Прочитав на этапе сценария первые серии сериала «Детективное агентство Мухича», я смутился. В силу того, что я интеллектуал, начитанный юноша, довольно сложно играть подобных типов, но кажется, я справился.
В общем, да, одна моя коллега сказала во время съемок: «Слушай, а тебе не кажется, что Игорь превратился в Питера Гриффина?» Знаете сериал «Family guy»? Я удивился: «В смысле?»
Она спросила: «Помнишь серию, где Питер Гриффин забыл, как сидеть? Постоянно стекал и падал» Ну вот Мухич в этом сериале очень близок к этой стадии, но в то же время все складывается удивительно успешно, потому что у Игоря есть два больших козыря.
И мне кажется, они какие-то врожденные, на генетическом уровне. Он обладает удивительной смешанной интуицией. Интуиция и искренность – вот еще одни его качества. А второе - это феноменальная, абсолютно непонятная для меня везучесть. И вот эти две составляющие вытягивают его из любой ситуации, делают победителем.
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
- Как в новом сезоне складываются отношения Мухича и Кристины?
- Не знаю даже, что сказать, ну скажем так, процентов 25-30 там, конечно, завязано на отношениях Мухича и Кристины. Но опять же, хочется сказать большое спасибо Сонечке Каштановой. Как она меня терпит вообще? Получается, мы снимали встык два проекта.
Это фантастическая комедия «Ботан и супербаба», которая уже вышла на экране страны и, собственно, «Детективное агентство Мухича». В определенный момент, находясь на гриме, Соня повернулась ко мне и сказала: «Попов, у меня ощущение, как будто мы с тобой играем вместе уже 25 лет».
Вот внутреннее ощущение было именно такое: «Ну что ж, Софья Андреевна, голубушка, в очередной раз посмешим зрителей?» Мне кажется, она со своим мужем виделась реже и меньше, чем со мной, так же, как и я со своей супругой. Ну, мы терпим, да и что там греха таить, мы любим друг друга в профессиональном смысле. Ага, никаких слухов, вы ничего не докажете.
- Ждать ли в «Детективном агентстве Мухича» экшн-сцены?
- О да, будут экшн-сцены, драки, погони, будет стрельба. Вселенная «Полицейского с Рублевки» тем и хороша, что в определенный момент происходит то, чего не ждет зритель. Во времена, когда везде бушевала пандемия и когда, скажем так, ужесточились правила посещения общественных мест, в нашей Вселенной этого не произошло. У нас все хорошо.
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
- Какой съемочный день вам больше всего запомнился?
- Вы попадаете в топ-3 самых популярных вопроса! Какой запомнился больше всего? Любой. Был период, когда мы снимали зимой. И так получалось, что здание, в котором мы снимали интерьеры офиса Мухича и караван, то есть вагоны киношников, точнее, фудвагон, который кормит всех, туалет, хламвагон, генератор и актерки находились настолько далеко, что до них нужно идти метров 200. А вокруг зима, раскисший снег, метель.
Я ощущал себя Маресьевым, знаете, который пробирается сквозь тайгу. И когда актер говорил: «Ребята, извините, пожалуйста, сколько минут у нас на перестановку? 5 минут? Тогда я на био-паузу», все ждали около получаса, потому что для того, чтобы дойти до туалета и вернуться, артистам нужно было прям очень много времени.
Эти зимние смены запомнились мне больше всего. А в целом все пролетело настолько незаметно по той простой причине, что мы очень соскучились по этим персонажем, поэтому и ехали на работу, как на праздник.
А я уже придумывал, какие мимические сценки будут у Игоря в этой ситуации. Оценка здесь, здесь, здесь. Перечитываешь сценарий, откладываешь его в чертоги разума и понимаешь, что ты будешь делать в кадре на момент, когда выходишь из машины.
- Давайте поговорим о периоде, связанном с вашей работой на «Comedy radio», а также в юмористическом проекте «Не спать».
- Я не работаю сейчас на «Comedy radio» и не веду будние шоу по той простой причине, что два года назад у меня случились проблемы со здоровьем. Назовем это так - оказия, по результатам которой я не вернусь в эфир, потому что уже, к сожалению, не могу импровизировать с прежней скоростью. Залог успеха на «Comedy radio» заключается в том, что каждые восемь секунд нужно выдавать репризу.
Вот поэтому я в очередной раз думаю, что это просто какие-то мои внутренние смущения и страхи. Надо только попробовать, тем паче, что недавно я был в гостях у сказки. Приехал на «Comedy radio» в эфир к своим друзьям в качестве гостя, и дирекция сказала: «А когда ты к нам вернешься?»
Люблю ли я радио? Вообще, радиоэфиры я люблю. И даже если некоторые утверждают, что радио рано или поздно умрет, вспомните, что также говорили про телевидение, когда появился и начал набирать обороты Интернет. Радио будет жить вечно, в каком бы то ни было формате: ламповое или онлайн, но этот формат людям интересен. И я люблю радио.
Что касается «Не спать», то была такая творческая страница в моей биографии. Интересный проект, где ты можешь реализовать те репризы, которые не можешь показать со сцены Клуба веселых и находчивых» или в даже в «Comedy club». Потому что и у этой передачи возрастная аудитория шире. Соответственно, есть правила игры, по которым нужно играть.
Роман Попов и его жена Юлия. Фото: личный архив
- Как вы думаете, чувство юмора – это врожденное или приобретенное качество?
- Хороший вопрос, на который у меня нет четкого ответа. Чувство юмора - это то, что невозможно приобрести. То есть умение построить репризы и шутить - этому можно научиться. А вот чувство юмора - эта штука исключительно врожденная, так же, как и музыкальный слух.
У вас есть хоть один знакомый, который родился, рос до определенного возраста и пел «АААА»? Пел так, а потом кто-то его научил петь правильно, и он просто начал выдавать, как Фредди Меркури? Наверное, нет, поэтому чувство юмора - врожденное, всему остальному можно научиться. И все придет с опытом.
- Как вам удалось преодолеть вашу страшную болезнь?
- Об этом я говорил уже очень много раз. И в Интернете есть десятки моих интервью о том, как я победил рак. Так бывает. В 2018 году Вселенная прислала мне сигнал: «Парень, подумай о себе, хватит уже думать о других!»
Об этом я узнал еще в тот период, когда можно было прооперироваться и успел это сделать. За что в очередной раз большое спасибо коллегам по цеху, в кино, в юморе, которые очень помогли мне со связями и средствами.
В общем, было дело. Я столкнулся с астроцитомой, когда онкоклетки в моем мозге имели форму звездочек. Ладно, оставим латынь, потом буду отдельно продавать вам курс онлайн, если что. В общем, когда меня спрашивают: «Роман, у вас была звездная болезнь?», я отвечаю: «Да была, но я ее вылечил!» В общем, я чист, а рак - дурак. Победа!
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича». Фото: канал ТНТ
- Как вам удалось похудеть сразу на сорок килограммов?
- Летом 2018 году мы снимали картину, где мой персонаж был с оголенным торсом, я посмотрел на себя и понял, что «Оу, брат, с этим нужно что-то делать. Горшочек, не вари, хватит».
И где-то вот ближе к августу я начал заниматься весом с моим доктором Евгением Александровичем Грековым. Этот замечательный специалист разработал для меня режим питания, рассказал, какими физическими упражнениями надо заниматься.
И я начал потихонечку худеть, а не так, как делают дураки вроде меня за год до этого. Я похудел на десятку, а потом, хренак и раскабалил на 15. Ни в коем случае нельзя так сильно мучить свой организм. Аккуратно, методично я убрал 25 кг. А потом меня с дружественным визитом посетила опухоль, которую я, соответственно, лечил.
В общем, когда мне говорят: «Как вам удалось так быстро похудеть на сорок килограммов?», я помню, что это 25 плюс 15.
В тот момент, когда я стеснялся упоминать о своей болезни и говорил: «Я использовал чит-код, знаете, как в компьютерных играх», я просто всех обманул. Я продолжаю соблюдать режимы, заниматься физическими нагрузками. Я лечил рак, а химия и лучи - это как чит-код ускорения, это просто ускорило процесс.
И вот я еще пятнашку убрал за гораздо более короткий промежуток времени, чем эти 25. И вот минус 40 кг. И круто, еще и рак победил, вау, прям фарш.
Но самое главное - это, конечно, состояние, в котором я пребывал после победы над всем: над весом, над болезнью. Мне было легко и в то же время тяжело. Я понимаю, что это не уйдет в финальную версию видео, потому что чемпиону очень тяжело передвигаться с такими стальными яйцами. Советую кому-нибудь чего-нибудь достичь или победить что-то в себе: внутренние смыслы, характерные черты, чтобы ощутить этот крутой прилив энергии. А тогда я понял, что способен на все.
- А сейчас вы снова набрали вес?
- В данный момент для роли. «Ромочка, зачем ты набрал вес?» И когда тебе говорят: «Слушай, а можешь набрать 15 кг?», ты отвечаешь: «Ха, ха, слышишь, вообще не вопрос!» Я думаю, что конечно, буду избавляться от килограммов, да.
На данный момент для роли я набрал вес 150 кг и сейчас, к счастью, уже скинул уже семь из них. Итого получается 143 килограмма.
Самое плохое, это когда у человека вес и рост совпадают. Счастья нет, не было, ну, наверняка же, ходят люди метр 55 роста и 155 кг веса, кошмары какие.
У меня же 178 см. - рост, 143 кг. - вес. Брюнет, до 20 лет был голубоглазым блондином, накачанным маслом. А сейчас имеем то, что имеем.
Роман Попов и его жена Юлия. Фото: личный архив
- Расскажите, пожалуйста, о своей жене.
- Моя супруга родом из города Йошкар-Ола. В девичестве Юлия Сергеевна Догилева, сейчас Попова. Считаю, что это единственная ошибка моей жены, сделанная в ее жизни, - поменять звучную фамилию Догилева. Зачем?
Мы учились в одной школе, познакомились там в возрасте 15-16 лет. А когда я окончил обучение и поступил в Йошкар-Оле в институт, мы расстались. Это произошло потому, что я был, конечно, мягко говоря, абсолютным подонком. Это сейчас с высоты прожитого возраста я могу сказать, что на месте Юли, я, наверняка, бы поступил ровно так же. Адиос! Ну что можно сказать?
В 17 лет бурлят гормоны. Ты высокий, стройный, с идеально очерченными скулами, пирсингованный рок- музыкант. Перед тобой сотни красивых девушек. А я обращал внимание на все, что движется. А все остальные вокруг старались не двигаться. Вот, потом я стремглав переезжаю в Сочи. Так произошло, что это было спонтанное решение родителей, и я такой хвостом за ними, о чем не жалею.
В общем, я уехал в Сочи, и получается, мы с Юлей расстались на срок пять с половиной лет. Спустя этот же срок я приехал в Йошкар-Олу встретиться с другом и забрать его в Сочи на ПМЖ. И за вечер, за ночь до нашего отъезда, а в 06:30 нужно было вдвоем уезжать в аэропорт. И мы с другом детства, корешом можно сказать, улетаем в Сочи, я забираю его вместе с вещами.
И вот вечером до этого мы случайно встречаемся с Юлей на улице. И все! В этот момент в голове играет «Loving you?», знаете? И не было никаких поцелуев и объятий. Мы просто говорили и гуляли по парку, по улице. Держались за руки, говорили, говорили, говорили, что у нас происходило за эти пять с половиной лет.
И это был единственный вечер, когда она проводила меня до подъезда, а не наоборот. В общем, Юля проводила меня до подъезда моего друга, приехало такси, и мы уехали, все. А потом я снова улетел в Сочи. Затем уже в момент прогулки по ночной Йошкар-Оле пришло осознание того, что все эти пять с лишним лет прошли бесцельно без любви друг к другу. А наши чувства никуда не делись.
Это настоящее, серьезное, четкое чувство. Я благодарен Вселенной, что я испытывал его и испытываю до сих пор. Спустя полгода она переехала в Сочи, затем через такой же срок вышла за меня замуж. Спустя три года родился Федор Романович Попов, еще через десять месяцев на свет появилась Елизавета Романовна Попова. Четыре года назад родилась Марта Романовна Попова. Да я счастлив, я женат, сынат и дважды дочат.
Дети Романа Попова. Фото: личный архив
- Расскажите, пожалуйста, о своих детях.
- Мой старший сын, единственный старший любимый, роднуличка, мой наследник, наследник всего этого съемного дома, кредитов - Федор Романович Попов. В этом году ему 12 лет. Федор увлекается графикой, компьютерными играми, чему я стараюсь не препятствовать, потому что в его возрасте я тоже сильно интересовался компьютерами.
Елизавете, моей старшей дочери, в этом году исполняется десять лет. Волшебная фея! Свое ДНК и генеалогическое древо я знаю до седьмого колена. Поэтому думаю, что у Юли, наверное, кто-то был. Согрешил кто-то с эльфами, потому что вот все передалось Лизе. Воздушная фейка, которая умеет играть на электрогитаре, поэтому папа горд и рад. Любит музыку, любит рисовать, танцевать, петь, и она очень творческая.
Что же касается Марты, то пока непонятно. То, что она тоже будет творческой, понять несложно, потому что в этих вопросах она в Лизу. Моя дорогая Марта, которую мы называем дома Марфа, Марфуша! Скорее всего, именно этот ребенок и пойдет по моим стопам.
- Ваши дети смотрели «Полицейского с Рублевки»?
- Я не разрешал и не советую им смотреть «Полицейского с Рублевки», потому что возрастной ценз, друзья, на них пишут не просто так. Для них пока еще рановаты эти продукты.
А вот «Батон и супербаба», я, пожалуй, посмотрю вместе с детьми, там возрастной ценз больше. Эта картина им подойдет. Будут ли ребята смотреть «Детективное агентство Мухича»? Подрастут и будут, конечно.
Роман Попов. Фото: личный архив
- Какими проектами порадуете поклонников сейчас?
- На Первом канале будет проект «Казанова в России», на телеканале «Россия» выйдет еще один сериал с моим участием, не знаю, под каким названием. В общем, очень много всего на полках, друзья мои, осталось только набраться терпения. Больше ничего не остается, ждем.