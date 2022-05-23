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Стало известно, когда на ТНТ выйдет сериал «Детективное агентство Мухича»

Это спин-офф к «Полицейскому с Рублевки».

Стало известно, когда на ТНТ выйдет сериал «Детективное агентство Мухича»
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»

Летом на канале ТНТ выйдет новый комедийный сериал «Детективное агентство Мухича» с Романом Поповым и Софьей Каштановой в главных ролях.

Мухич — это главный герой популярной картины «Полицейский с Рублевки». Персонаж Попова настолько полюбился народу, что киношники решили снять о нем самостоятельную историю.

Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»

В итоге, по сценарию, Мухич спалит огнеметом особняк олигарха вместе с эксклюзивной коллекцией шедевров изобразительного искусства.

Общая сумма ущерба составит больше 50 миллиардов рублей, но Мухичу повезет… его всего лишь уволят из полиции. Но главному герою предстоит найти эти деньги, запустив детективное агентство своей мечты, где секретаршей будет работать Кристина, а заказчиками станут элитные клиенты.

Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»
Кадр из сериала «Детективное агентство Мухича»

Смотрите сериал «Детективное агентство Мухича» — летом на ТНТ.

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