«Поживем, увидим»: Роман Попов высказался о судьбе новогоднего «Полицейского с Рублевки»

Сыгравший Мухича актер Роман Попов прояснил судьбу новогоднего фильма «Полицейский с Рублевки». В разговоре с журналистами Teleprogramma.pro артист признался, что у него, как и у многих других коллег, отменились многие съемки и участие в различных развлекательных программах.

Сейчас знаменитость уделяет много времени семье: Роман — многодетный отец, в связи с чем свободного времени у него практически нет. Паника среди близких Попова не ощущается — со своей стороны мужчина постарался сделать все, чтобы его близкие ни в чем не нуждались: запасся продуктами, масками и антисептиками.

Попов, рассуждая об успехе «Полицейского с Рублевки», отметил: изначально команда не была уверена в успехе затеи. Коллега Романа — Сергей Бурунов — в ироничной форме подметил тогда: актеров ждет либо оглушительный успех, либо такой же оглушительный, но провал. Он оказался прав. Сейчас аудитория, еще не дождавшись нового сезона, желает знать — будет ли новогодний фильм по мотивам приключений. Попов отвечает.