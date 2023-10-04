Финалист шоу «Сердце Клавы» Сергей Беликов – об отличиях реальной и экранной Клавы Коки, соблазнах стриптизерш и применении психологии

Певица Клава Кока наконец сделала свой выбор. Победителем проекта «Сердце Клавы» стал Александр Поверин. Все то время, пока шоу шло на телевидении, певица не имела права «светить» своего избранника в соцсетях, поэтому она показывала его частями: то руку, то ногу, то волосы.
А вот Роза Сябитова советовала артистке выбрать другого участника – Сергея Беликова.
«Если ты выйдешь замуж за Сережу, то он тебя никогда не подведет и не подставит. Возможно, совместная жизнь не будет легкой, но зато счастливой, а отношения – крепкими. У Сергея хорошая мужская российская закваска. Вы можете стать сплоченной семьей», - поясняла телесваха.
Однако сердцу не прикажешь… Но, возможно, на Сергея Беликова обратит внимание другая, не менее достойная девушка. Чтобы вы имели небольшое представление о Сергее, публикуем его разговор с Teleprogramma.pro накануне финала.
«Ты понимаешь, что в твоих руках уязвимая жизнь, и это вселяет большой трепет»
- Почему вы решили принять участие в реалити «Сердце Клавы» ?
-Участие в этом проекте стало яркой экспериментальной вспышкой в моей жизни.
- Какие качества Клавы вам нравятся, а какие – нет?
- Неотразимая, привлекательная и притягательная. Она очень открытая и искренняя. Добрая и светлая. Но ее беспощадный график артиста-звезды накладывает отпечаток.
- С кем из других участников вы подружились, а с кем – наоборот?
- Подружиться — это громко сказано. Но со всеми участниками сложились приятельские отношения. Ближе по духу мне оказались Андрей Шарков и Данила Турецков.
Сергей Беликов с другими участниками проекта «Сердце Клавы». Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от задания «Тест на отцовство», когда нужно было возиться с восьмимесячным младенцем. Что было самым сложным в нем?
- Испытание было очень ответственным, но я справился идеально. В такие моменты понимаешь, что в твоих руках уязвимая жизнь, и это вселяет большой трепет.
- Как думаете, сами психологически готовы стать отцом?
- Скорее, да. Но не так важно, насколько сильно я готов стать отцом, важно, насколько пара готова стать родителями.
- Как пишут о вас СМИ: «Сергей с честью выдержал проверку провокацией в гримерке, когда участникам показали фото стриптизерш». Вы догадывались, что это провокация? Или же так влюблены в Клаву, что вообще не смотрите на других женщин?
- Я пришел на проект и кроме Клавы никого и ничего не замечал.
«Психология всегда найдет применение в моей жизни»
- Вы окончили факультет психологии. Помогают ли эти знания в общении с Клавой и в участии в реалити?
- Вся моя жизнь — это коммуникации с большим количеством разных людей. И без психологии, увы, никак.
Я много наблюдаю за поведением людей, анализирую его. Психология — научная, популярная и житейская — всегда найдет применение в моей жизни.
- Вы были женаты на журналистке, своей соведущей по программе «С миру по нитке» Александре Корчагиной. Если не секрет, почему расстались? Общаетесь ли сейчас?
- Мы не переставали общаться после расставания, потому что между нами не было конфликта или ссоры. Просто накопился снежный ком из разных трудностей, обид и ошибок, и мы не справились с управлением…
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Сергей Беликов. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Вы являетесь трэвел-блогером. Какая страна вас больше всего удивила?
- Я посетил 30 стран, и в каждой было множество ярких моментов. Особенно впечатлили съемки в Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане. И Грузия — она занимает отдельное место в моем сердце.
- Стали ли вас больше узнавать после участия в шоу «Сердце Клавы»?
- Как раз вчера в магазине со мной попросили сфотографироваться, до этого пару раз узнавали на улице и на мероприятиях.
Краткая информация об участнике
Сергей Беликов. 35 лет, родом из Саратова. Предприниматель, продюсер и организатор. В настоящее время ведет несколько проектов, один из которых – прокат городских электросамокатов в Саратове. Снимает трэвел-шоу о Саратовской области. Разведен.