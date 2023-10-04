Финалист шоу «Сердце Клавы» Сергей Беликов – об отличиях реальной и экранной Клавы Коки, соблазнах стриптизерш и применении психологии

Певица Клава Кока наконец сделала свой выбор. Победителем проекта «Сердце Клавы» стал Александр Поверин. Все то время, пока шоу шло на телевидении, певица не имела права «светить» своего избранника в соцсетях, поэтому она показывала его частями: то руку, то ногу, то волосы.

А вот Роза Сябитова советовала артистке выбрать другого участника – Сергея Беликова.

«Если ты выйдешь замуж за Сережу, то он тебя никогда не подведет и не подставит. Возможно, совместная жизнь не будет легкой, но зато счастливой, а отношения – крепкими. У Сергея хорошая мужская российская закваска. Вы можете стать сплоченной семьей», - поясняла телесваха.

Однако сердцу не прикажешь… Но, возможно, на Сергея Беликова обратит внимание другая, не менее достойная девушка. Чтобы вы имели небольшое представление о Сергее, публикуем его разговор с Teleprogramma.pro накануне финала.

«Ты понимаешь, что в твоих руках уязвимая жизнь, и это вселяет большой трепет»

- Почему вы решили принять участие в реалити «Сердце Клавы» ?

-Участие в этом проекте стало яркой экспериментальной вспышкой в моей жизни.

- Какие качества Клавы вам нравятся, а какие – нет?

- Неотразимая, привлекательная и притягательная. Она очень открытая и искренняя. Добрая и светлая. Но ее беспощадный график артиста-звезды накладывает отпечаток.

- С кем из других участников вы подружились, а с кем – наоборот?

- Подружиться — это громко сказано. Но со всеми участниками сложились приятельские отношения. Ближе по духу мне оказались Андрей Шарков и Данила Турецков.