Объявлен победитель шоу «Сердце Клавы» - певица реально влюбилась, готова выйти замуж

Стал известен победитель реалити «Сердце Клавы» на телеканале «Пятница!». В финале проекта «Сердце Клавы» в борьбу за сердце известной певицы вступили сразу трое участников: Сергей Беликов, Антон Попович и Александр Поверин. Клава провела с каждым из них целый день, чтобы принять окончальное решение. Вспоминаем самые яркие моменты последнего выпуска.

Гавайская вечеринка с Сергеем Беликовым

На индивидуальном свидании с Сергеем Клава устроила гавайскую вечеринку с друзьями. Пара сходила в магазин за продуктами и приготовила угощение для гостей. Во время готовки девушка попыталась узнать у Сергея причину развода с бывшей женой, но парень увильнул от ответа.

Позже Клава увела одну из подруг Сергея на личный разговор, чтобы выяснить, не альфонс ли Беликов. Подруга Сергея ответила, что он продал все свое имущество, когда женился, и их семья жила на его деньги. После этой информации Клава поменяла мнение об участнике в лучшую сторону.

В постели с Антоном Поповичем

Индивидуальное свидание с Антоном Клава провела в постели в центре Москвы. Кровать, украшенная цветами и мягкими игрушками, ехала по залитым солнцем улицам столицы. На протяжении всего свидания Клава задавала участнику неприятные вопросы и старалась вывести его на агрессию, чтобы выяснить, справится ли Антон с ее сложным характером.

Участник прошел проверку и смог решить все конфликтные ситуации. После этого пара прокатилась на зиплайне и переместилась на другую кровать, которая стояла в парке. Участник и героиня проекта начали драться подушками, после чего Антон поцеловал Клаву.

Старость с Александром Повериным

Свидание с Александром певица провела в стиле «Вся жизнь за один день». Пара начала с детства, а после перевоплотилась в подростков: они отправились на крышу (в юношестве Клава была руфером) и нарисовали граффити.

Следующим этапом стала старость. Участнику и Клаве нанесли специальный грим, и они провели вечер в роли пенсионеров: танцевали под патефон, фотографировались на пленочный фотоаппарат, Клава играла на фортепиано. Саша признался, что хотел поцеловать девушку, но постеснялся это сделать в образе старика.

Компромат на участников

Чтобы Клава не ошиблась в выборе мужчины, Роза принесла ей три конверта, в которых был компромат на финалистов проекта. Девушка долго думала, но не решилась открыть ни один конверт. Клава испугалась, что если она узнает секреты участников, то не сможет слушать свое сердце. Роза сказала, что на ее месте сразу открыла бы все конверты, но певицу это не убедило.

Сваха озвучила девушке свои прогнозы относительно развития отношений Клавы с каждым из парней. Роза предположила, что ее роман с Александром Повериным будет ярким, но непродолжительным, Антон будет закатывать девушке истерики, но отношения будут эмоциональными и легкими.

А Сергей Беликов, по мнению Розы - это самый надежный и подходящий вариант для невесты, однако он будет требовать от девушки покорности дома. Певица призналась, что после этого выбор стал для нее еще сложнее.

Победа Александра Поверина

В финале Клава Кока в свадебном платье встречала каждого парня, чтобы озвучить им свое решение. Первым стал Сергей Беликов, которому девушка отказала, потому что ее симпатия к этому участнику не переросла во влюбленность. Вторым парнем, получившим отказ, был Антон Попович.

Певица не увидела в нем готовности строить серьезные отношения и семью. Последним приехал Александр Поверин, и Клава сообщила ему, что он стал победителем проекта. Александр поцеловал девушку, и они покинули съемочную площадку на воздушном шаре в виде сердца.

Сейчас певица по-прежнему состоит в отношениях с Александром Повериным: пара уже успела посетить вместе несколько стран и даже познакомить друг друга с родителями. Телеканал «Пятница!» помог певице обрести любовь