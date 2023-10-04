Красавчик из Крыма, мечтающий стать звездой: кто такой Александр Поверин, избранник Клавы Коки

3 октябре 2023 года стало известно, кто победил в шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!». Зрители ждали эфира с большим ажиотажем, ведь еще до старта программы Клава Кока объявила, что действительно влюбилась в финалиста и уже строит с ним отношения. Покорителем сердца певицы стал Александр Поверин — блогер, модель и клипмейкер.

Карьера

Александр Поверин (в соцсетях известен как Александр Каспис) родился 28 апреля 1998 года в Симферополе, учился в местной школе № 14. Обладая внешностью голливудского красавчика, парень стал постигать профессии актера и режиссера, но в первое время работал кальянщиком. А затем занялся модельным бизнесом и рекламой брендов.

Осенью 2019 года он собирался улететь из Крыма за границу по новому контракту, но все пошло не по плану, и в итоге молодой человек спонтанно взял билеты в Москву. Имея лишь 40 тысяч рублей в кармане и харизму, модельмен сумел раскрутиться в российской столице.