Красавчик из Крыма, мечтающий стать звездой: кто такой Александр Поверин, избранник Клавы Коки

3 октябре 2023 года стало известно, кто победил в шоу «Сердце Клавы» на канале «Пятница!». Зрители ждали эфира с большим ажиотажем, ведь еще до старта программы Клава Кока объявила, что действительно влюбилась в финалиста и уже строит с ним отношения. Покорителем сердца певицы стал Александр Поверин — блогер, модель и клипмейкер.
Карьера
Александр Поверин (в соцсетях известен как Александр Каспис) родился 28 апреля 1998 года в Симферополе, учился в местной школе № 14. Обладая внешностью голливудского красавчика, парень стал постигать профессии актера и режиссера, но в первое время работал кальянщиком. А затем занялся модельным бизнесом и рекламой брендов.
Осенью 2019 года он собирался улететь из Крыма за границу по новому контракту, но все пошло не по плану, и в итоге молодой человек спонтанно взял билеты в Москву. Имея лишь 40 тысяч рублей в кармане и харизму, модельмен сумел раскрутиться в российской столице.
Александр Поверин — фигура. Фото: соцсети
Сегодня на его страницах в соцсетях можно встретить рекламу одежды, обуви, парфюма, бытовой техники и медицинских услуг, а также множество ироничных видеороликов. Поверин признавался подписчикам, что мечтает запустить собственный бренд и стать полноценной медийной личностью.
Личная жизнь
До попадания в реалити-шоу «Сердце Клавы» у Александра уже был опыт серьезных отношений с девушкой. Около года он прожил с возлюбленной, которая покорила его своей заботой и созданным бытовым комфортом, однако свадьбы не последовало.
Однажды, отвечая на вопрос подписчика, почему он ни с кем не встречается, Поверин пояснил, что выбрал карьеру. Чтобы добиться поставленных целей, ему оказалось проще быть одному. Ведь такому мужчине нужна пара, которая будет идти с ним в ногу, а не тянуть вниз.
Александр Поверин. Фото: соцсети
Александр был последним участником, пришедшим на первое свидание с Клавой Кокой в начале телепроекта. Однако он чувствовал себя спокойно и уверенно. В разговоре с певицей претендент на ее сердце признался, что ему нравятся позитивные светленькие девушки, как она, а в отношениях ему важна, прежде всего, взаимность.
Поверину удалось произвести впечатление на артистку, и она пропустила его в следующий этап. Позже молодой человек признался девушке, что пару лет назад они вместе работали — снимались для рекламы часов Swatch.
На протяжении нескольких серий зрители наблюдали, как Александр сближался с Клавой, вызывая ревностью у других участников проекта. А в это время пара уже вовсю наслаждалась своими отношениями, так как съемки закончились еще до эфира.
Влюбленные поехали в Петербург, а затем в Таиланд. Певица время от времени демонстрировала в соцсетях руки своего таинственного избранника, нагнетая интригу.
Участники шоу «Сердце Клавы». Фото: соцсети
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В финал Поверин вышел вместе с Антоном Поповичем и Сергеем Беликовым, но Кока выбрала победителем именно его.
«С Сашей я чувствую себя девочкой и женщиной, мне нравится, что я могу с ним быть такой, какая я есть: и артисткой, и домашней, и серьезной, и несерьезной. Мне очень с ним комфортно физически, и мое сердце на него екает», — призналась поп-звезда.
Как долго продлятся их отношения? Поживем — увидим.