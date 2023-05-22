Роман Каграманов: «Я бы обязательно женился на Оле Бузовой!»

Телеведущий Роман Каграманов сейчас на пике востребованности. Зрители знают его по таким проектам, как «Сердце Ивлеевой» и «Тревел-баттл» на телеканале «Пятница!» и «Богиня» на канале «Суббота!». А еще Романа давно заметили поклонники Ольги Бузовой, поскольку он снялся в нескольких ее клипах.

Несмотря на свою популярность, Роман Каграманов признается, что не любит торговать лицом, а свободное время предпочитает проводить не на тусовках, а дома за книжкой.

Подробнее о своих увлечениях, настоящей Насте Ивлеевой, отношениях с Ольгой Бузовой и не только Роман Каграманов рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Я написал об этом в сторис, но СМИ раздули эту историю!»

- Недавно в рамках шоу «Тревел-баттл» на телеканале «Пятница!» вы побывали в Мексике. Что вас там больше всего удивило?

- День мертвых! Это была моя мечта - посмотреть на этот праздник. Казалось, что там собралась вся Мексика. Мы опоздали, я бежал через толпу, давку, грудничков несли буквально над головами.

То есть это праздник такого масштаба, какой невозможно представить. Настя принимала участие непосредственно в шествии, а я со значком прессы стоял в самых лучших местах. Это было невероятно.

- А в какой стране в рамках проекта вы пережили самое удивительное, волнующее приключение?

- Прыжок с дельтапланом со скалы в Рио-де-Жанейро. Я вообще боюсь высоты. Мне сказали, что я могу не прыгать, но не хотелось говорить на камеру, что боюсь, поэтому прыгнул.