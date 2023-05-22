Роман Каграманов: «Я бы обязательно женился на Оле Бузовой!»

Телеведущий Роман Каграманов сейчас на пике востребованности. Зрители знают его по таким проектам, как «Сердце Ивлеевой» и «Тревел-баттл» на телеканале «Пятница!» и «Богиня» на канале «Суббота!». А еще Романа давно заметили поклонники Ольги Бузовой, поскольку он снялся в нескольких ее клипах.
Несмотря на свою популярность, Роман Каграманов признается, что не любит торговать лицом, а свободное время предпочитает проводить не на тусовках, а дома за книжкой.
Подробнее о своих увлечениях, настоящей Насте Ивлеевой, отношениях с Ольгой Бузовой и не только Роман Каграманов рассказал в интервью Teleprogramma.pro.
«Я написал об этом в сторис, но СМИ раздули эту историю!»
- Недавно в рамках шоу «Тревел-баттл» на телеканале «Пятница!» вы побывали в Мексике. Что вас там больше всего удивило?
- День мертвых! Это была моя мечта - посмотреть на этот праздник. Казалось, что там собралась вся Мексика. Мы опоздали, я бежал через толпу, давку, грудничков несли буквально над головами.
То есть это праздник такого масштаба, какой невозможно представить. Настя принимала участие непосредственно в шествии, а я со значком прессы стоял в самых лучших местах. Это было невероятно.
- А в какой стране в рамках проекта вы пережили самое удивительное, волнующее приключение?
- Прыжок с дельтапланом со скалы в Рио-де-Жанейро. Я вообще боюсь высоты. Мне сказали, что я могу не прыгать, но не хотелось говорить на камеру, что боюсь, поэтому прыгнул.
Роман Каграманов. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Также в СМИ появлялись новости, что на вас якобы напали в Африке. Это правда?
- Мы были в Намибии, и я утром вышел за кофе. Надел все лучшее сразу, в ушах наушники - и тут меня окружает толпа подростков. Они начали просить у меня деньги, но я шел вперед с непроницаемым лицом.
Потом забежал в торговый центр, и охранник разогнал толпу. Естественно, я записал об этом сторис, но в СМИ раздули эту историю. Моя мама была в шоке, начитавшись новостей.
А вообще, в Африке было здорово. Мы видели львов, носорогов, гиппопотамов, я летал на воздушном шаре, гладил и кормил с руки жирафа - просто непередаваемые ощущения.
«Настя Ивлеева – леди, но характер у нее невероятно сильный!»
- Вашей партнершей по «Тревел-баттлу» является Настя Ивлеева. Насколько ее экранный образ отличается от настоящего? Какая она – настоящая Настя Ивлеева?
- Такая же, какая на экранах и в социальных сетях. Я ее обожаю - это потрясающий друг, компаньон, коллега.
На протяжении вот уже двух сезонов после съемок мы с ней собираемся и перемываем всем косточки (смеется).
- Как вы относитесь к ситуациям, когда зрители выбирают не ваш маршрут, а маршрут Насти Ивлеевой? Было когда-нибудь обидно, или это просто такая телеигра для вас?
- Безусловно, телеигра, мы ни за что с Настей не боремся. Хоть мы и показываем конкуренцию, внутри нашего тандема ее нет.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Роман Каграманов и Настя Ивлеева. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Вы вели шоу «Сердце Ивлеевой». Как вы думаете, почему у Насти все-таки не сложилось с победителем проекта Алексеем?
- Настя Ивлеева - леди, но характер у нее невероятно сильный. А у Леши, как мне показалось, не такой характер, и он бы просто не потянул Настю.
Да, она дала шанс своим старым отношениям, но Ивлеева танк, угнаться за ней очень сложно. Мы с ней и по сей день часто обсуждаем, какой мужчина ей все-таки нужен.
- Поговорим еще об одном проекте с вашим участием - фэшн-реалити «Богиня» на телеканале «Суббота!». Расскажите о ваших отношениях с модой. Любите ли вы шоппинг?
- Я жуткий шопоголик, поэтому специально не беру с собой в заграничные командировки деньги на шоппинг. Но когда я приезжаю обратно домой, во мне просыпается сатана-шопоголик.
Мне нравится винтаж, необычная и нестандартная одежда. Классику я терпеть не могу, туфли ненавижу - мне нравятся кроссовки на гигантской подошве, оверсайз-футболки, широкие джинсы.
- Бывает ли, что вы не только ругаете, но и хвалите участниц проекта «Богиня»?
- Иногда я хвалю участниц. Но ровно до того момента, как они отправляются в магазин искать себе наряд.
Показывают участницу - красивая и гардероб хороший - я хвалю ее, а потом она заходит в магазин и начинается… Ну ты же только что показывала классные вещи, что ты творишь?
Роман Каграманов. Фото: пресс-служба телеканала «Суббота!»
- ВКонтакте вы запустили проект «А что дальше?», одним из заданий в котором было сделать предложение Полине Гагариной. Насколько это было сложно? А сами как относитесь к Полине? Теоретически женились бы на ней?
- Конечно, женился бы. Она такая красивая! И невероятный голос! Считаю, это наш женский голос номер один. Вы думаете, я просто так написал комментарий?
- Какие еще задания от подписчиков вам запомнились?
- Задание с Полиной было самым оригинальным, остальные были очень простыми.
«Ты приезжаешь к Оле на съемку клипа, а она готовит тебе бутерброды с икрой»
- Вас нельзя было не заметить в клипе Ольги Бузовой «Танцуй под Бузову». Говорят, вы с ней дружите. Какой она человек? Почему, на ваш взгляд, успешной и красивой Ольге сложно построить личную жизнь?
- Я, кстати, снялся не в одном ее клипе. Но вопрос не об этом. Я ненавижу хейтеров Оли - мне хочется подойти к ним и треснуть по голове.
Оля - невероятной доброты человек. Ты приезжаешь к ней на съемку клипа, а она готовит тебе бутерброды с икрой, проверяет, поел ли ты…Это невероятно талантливый человек и добрый друг, который всегда тебе поможет.
Что касается любви, то тут та же история, что и с Ивлеевой. Я вообще скептически отношусь к отношениям с медийными личностями.
Мне кажется, что от них всегда хотят что-то получить. Поэтому очень сложно найти своего человека. Но на Оле я бы тоже обязательно женился!
Роман Каграманов на съемках с Ольгой Бузовой. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- В Интернете можно найти заголовок с вашим высказыванием «Даву ненавидит весь шоу-бизнес, кроме Киркорова». Эта фраза была вырвана из контекста? Что вы тогда имели в виду?
- Каждый раз, когда мы сталкиваемся с Давой на площадке, он мне это вспоминает. Да, сказал, и что? Он вообще в прямом эфире у Бузовой сказал, что я два года назад у него занял 30 тысяч и не вернул.
А я никогда в жизни ни у кого не занимал денег. Я понимаю, что он это сказал, чтобы мы в итоге устроили скандал в соцсетях. Поэтому о сказанном не жалею.
- А как насчет вашей личной жизни? Есть ли у вас девушка? Можете рассказать немного о ней?
- Я сижу дома, заказываю роллы каждый день, смотрю сериалы, читаю книжки и играю в приставку. О каких отношениях вы говорите?
- Среди интересных фактов о вас, найденных в Интернете: «Каждый ролик Романа – это чистая импровизация. Он не готовит речь и сценарии заранее». Как вы научились так виртуозно импровизировать? Что для этого нужно делать?
- Я играл в КВН. Наверное, это мне и помогает. Я писал много сценариев для выступлений - возможно, этот навык и помогает мне импровизировать.
Роман Каграманов. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»
- Еще один интересный факт о вас: «Роман не любит ходить на тусовки. Предпочитает побыть дома за книгой, рисованием или сочинением фантастических рассказов». Что за рассказы вы сочиняете? Расскажите об этом, пожалуйста, подробнее.
- Сейчас пишу мистическую книгу о девушке, вокруг которой пропадают люди. Она пытается в этом разобраться, потому что ее обвиняют в убийстве.
А на тусовки я не хожу, потому что мне не нравится торговля лицом. С другой стороны, я сначала никуда не хожу, а потом возмущаюсь, что меня никуда не зовут!
- Совсем недавно вы выпустили новый трек. Расскажите, какие дальнейшие музыкальные планы?
- За три дня трек собрал 200 тысяч прослушиваний! Не «Солнце Монако», конечно, но тоже кое-что (смеется). Сейчас я хочу уходить от дуэтов, буду работать над альбомом.
Не знаю, будут его слушать или нет, но хочу поэкспериментировать. А когда-нибудь мечтаю собрать «Динамо!» С крутой шоу-программой и танцами.