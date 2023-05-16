«Ноги стали массивными»: пополневшая Бузова в крохотном платье едва прикрыла сокровенное

На публике Ольга предстала в коротком платье розового цвета подчеркнула свои формы. Лук дополнили сумка и босоножки Dior в тон. А от лифчика она отказалась. Артистка козырнула своими ножками. Она смело присела на корточки, едва прикрыв сокровенное. Бузова устроила фотосессию с цветами.

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