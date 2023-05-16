«Ноги стали массивными»: пополневшая Бузова в крохотном платье едва прикрыла сокровенное

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Она продолжает вести передачи и выпускать новые песни. 15 мая телеведущая отметила годовщину работы на ТВ. В честь этого события она собрала друзей в ресторане. Артистка выбрала броский наряд, чтобы отпраздновать 19 лет карьеры.
На публике Ольга предстала в коротком платье розового цвета подчеркнула свои формы. Лук дополнили сумка и босоножки Dior в тон. А от лифчика она отказалась. Артистка козырнула своими ножками. Она смело присела на корточки, едва прикрыв сокровенное. Бузова устроила фотосессию с цветами.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники отметили, что Ольга выбрала удачный образ. Однако многие заметили, что она поправилась. «Худеть пора. Очень тяжелый низ», «Наряд прям крутой», «Ноги стали массивными», «Ну тут сочная», «Хочется уменьшить бедра», «Прям раздобрела», — стали писать подписчики звезды.