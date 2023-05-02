Павел Воля и Ляйсан Утяшева: «Мы бесконечно разводимся и столько же соединяемся!»

Павел Воля и Ляйсан Утяшева недавно презентовали новый проект- «Всегазин», амбассадорами которого они являются.

Здесь представлен самый широкий ассортимент товаров: посуда, подушки, канцелярские принадлежности, средства для ухода за кожей, зарядки для телефонов и многое другое. И при этом на все демократичные сцены!

По словам Ляйсан и Павла, они хотели организовать единое пространство, где можно найти абсолютно любую вещь. Это сделано для того, чтобы покупатель мог приобрести несколько товаров в одном месте, не бегая за косметикой в один отдел, а за книгами – в другой.

И книги, и пена для ванны, и отвертки, и фонарики, и пледы, и посуда - все во «Всёгазине».

Подробнее о своем новом деле, а также о семейных традициях, распределении домашних обязанностей и разных слухах Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали в интервью Teleprogramma.pro.

«Вы не представляете, сколько совещаний и брейнштормов мы прошли!»

- В вашем магазине можно найти самые разные товары. Вы сами разрабатывали дизайн, концепцию, ассортимент всего представленного?

Павел: - А вы в нас не верите? Вы думаете, что мы не способны на это?:)

Вы не представляете, сколько мы занимались «Всегазином», чтобы все товары появились перед покупателями в таком виде. Здесь все продумано, начиная от тетрадки и заканчивая каждым символом. Мы сами проводили фотосессию. И фотографии, которые вы видите наверху, не скачаны с Интернета. Это все живые наши люди.

Например, этот человек – из нашей команды. А вот те ребята – наши с Ляйсан общие знакомые. И эти полочки тоже делали мы. Конечно, есть большая классная команда, которая нам помогла. Но что мы могли бы сделать одни?

Спасибо всем, кто работает над этим проектом. Вы лучшая команда на свете.

Ляйсан: Есть люди, которые отвечают за разные департаменты. Но идейные вдохновители – это Павел и я. Это не посторонние люди, мы все делали сами с нашей командой.

- И чего у вас только нет: и карманный фонарик, и тетради, и плед…

Павел: - Здесь все есть. Вы не представляете, сколько совещаний, брейнштормов мы прошли. И главное – сколько возникло вопросов: «А как должен выглядеть предмет?», «А почему так?», «А какие должны быть детские книги, а почему дети их не читают?».

«Все мамы и папы, соберитесь в переговорной». «А давайте долго разговаривать о том, какие бы книги вы хотели купить для своих детей, каких тетрадок, блокнотиков вам не достает. Чем они отличаются от того, что бы вы хотели сами приобрести?»

Ляйсан: - Короче, учитель русского языка (Павел Воля - филолог по образованию - прим. ред) оторвался по полной! Мы долго все изобретали и придумывали.