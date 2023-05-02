Павел Воля и Ляйсан Утяшева: «Мы бесконечно разводимся и столько же соединяемся!»

Павел Воля и Ляйсан Утяшева недавно презентовали новый проект- «Всегазин», амбассадорами которого они являются.
Здесь представлен самый широкий ассортимент товаров: посуда, подушки, канцелярские принадлежности, средства для ухода за кожей, зарядки для телефонов и многое другое. И при этом на все демократичные сцены!
По словам Ляйсан и Павла, они хотели организовать единое пространство, где можно найти абсолютно любую вещь. Это сделано для того, чтобы покупатель мог приобрести несколько товаров в одном месте, не бегая за косметикой в один отдел, а за книгами – в другой.
И книги, и пена для ванны, и отвертки, и фонарики, и пледы, и посуда - все во «Всёгазине».
Подробнее о своем новом деле, а также о семейных традициях, распределении домашних обязанностей и разных слухах Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали в интервью Teleprogramma.pro.
«Вы не представляете, сколько совещаний и брейнштормов мы прошли!»
- В вашем магазине можно найти самые разные товары. Вы сами разрабатывали дизайн, концепцию, ассортимент всего представленного?
Павел: - А вы в нас не верите? Вы думаете, что мы не способны на это?:)
Вы не представляете, сколько мы занимались «Всегазином», чтобы все товары появились перед покупателями в таком виде. Здесь все продумано, начиная от тетрадки и заканчивая каждым символом. Мы сами проводили фотосессию. И фотографии, которые вы видите наверху, не скачаны с Интернета. Это все живые наши люди.
Например, этот человек – из нашей команды. А вот те ребята – наши с Ляйсан общие знакомые. И эти полочки тоже делали мы. Конечно, есть большая классная команда, которая нам помогла. Но что мы могли бы сделать одни?
Спасибо всем, кто работает над этим проектом. Вы лучшая команда на свете.
Ляйсан: Есть люди, которые отвечают за разные департаменты. Но идейные вдохновители – это Павел и я. Это не посторонние люди, мы все делали сами с нашей командой.
- И чего у вас только нет: и карманный фонарик, и тетради, и плед…
Павел: - Здесь все есть. Вы не представляете, сколько совещаний, брейнштормов мы прошли. И главное – сколько возникло вопросов: «А как должен выглядеть предмет?», «А почему так?», «А какие должны быть детские книги, а почему дети их не читают?».
«Все мамы и папы, соберитесь в переговорной». «А давайте долго разговаривать о том, какие бы книги вы хотели купить для своих детей, каких тетрадок, блокнотиков вам не достает. Чем они отличаются от того, что бы вы хотели сами приобрести?»
Ляйсан: - Короче, учитель русского языка (Павел Воля - филолог по образованию - прим. ред) оторвался по полной! Мы долго все изобретали и придумывали.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева во «Всегазине». Фото: предоставлено командой пары
- А какой вклад в общее дело внесли ваши дети? Может, они тоже что-то придумывали?
Павел: - Большой вклад. София – естественно, главная по куклам, Роберт – по машинкам. Мы все товары несли домой и совещались с детьми: «А вот, например, есть такая игрушка. А что на ней написать? А как ее сделать?»
И дочь, и сын нам сказали: «Самая главная проблема, мам и пап, - это то, что детские игрушки делают взрослые». А должны делать дети. И детскую линейку «Всегазина» действительно доделывали Софья и Роберт.
- Чем сейчас увлекаются ваши дети?
Ляйсан: - Роберт много читает, София рисует. Начала играть на фортепиано, потрясающе поет, особенно песню «На Титанике» Лолиты.
Думаю, что София выберет творческое направление. С Робертом не все так однозначно, потому что он любит футбол, теннис, чтение.
Павел: - В данный момент он читает все про вулканы и все про Азию. Азиявед и вулканолог!
- Вы бы хотели, чтобы София стала певицей?
Ляйсан: - Мы бы хотели, чтобы дети сами выбрали свое направление, как я в свое время выбрала гимнастику. И всяческие попытки моей мамы увести меня из большого спорта заканчивались тем, что когда-то у меня что-то не получалось, мама говорила : «Ляйсан, ты сама так решила. Ты, а не я».
Поэтому хотелось бы, чтобы София и Роберт сами решили, чем они хотят заниматься в жизни! А мы их поддержим!
Павел: - Мы бы хотели, чтобы дети сами хотели (смеется).
Ляйсан: - А не мы за них хотели.
«В отпуске стараемся выходить из соцсетей!»
- Как в вашем доме распределяются обязанности?
Павел: - У нас все стихийно происходит.
Ляйсан: - Мы стихийно все пачкаем и стихийно убираемся.
- То есть нет распределения на мужские и женские занятия?
Павел: - Да нет, конечно. Главное правило дома: «Валяется – подними. Грязное -помой».
- А какие у вас семейные традиции?
Павел: - Такие же, как у всех. Справляем определенные семейные праздники: Новый год - всегда невероятный - мы отмечаем в кругу семьи.
Ляйсан: - В отпуске мы стараемся выходить из соцсетей. Потому что мы любим отдыхать без телефонов. Все сразу теряют нас из виду. А пресса тут же принимается сочинять: «Что-то с ними случилось. Они уже три дня не выходят на связь».
- Сразу же появляются слухи о разводе…
Ляйсан: - Мы бесконечно разводимся и столько же соединяемся.
- Наверное, не стоит реагировать на сплетни…
Ляйсан: - Да мы и так на них не реагировали. Но реагирует старшее поколение. И очень хочется попросить «желтую прессу» перестать распространять сплетни.
Павел: - И уже даже старшее поколение не реагирует. Реагируют какие-то знакомые, которые рассказывают бабушкам и дедушкам.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева во «Всегазине». Фото: предоставлено командой пары
- На какой стадии сейчас находится проект реалити-шоу «Выжить в Дубае» канала ТНТ, где вы стали ведущими?
Павел: - Монтажа.
- И каково было работать вдвоем?
Ляйсан: - Я кайфанула, не знаю, как Павел.
Павел: - Очень было классно. Если бы я снимался в пустыне один месяц, то бы взвыл. Как хорошо, что мы были вместе.
- В процессе съемок открыли для себя кого-то из участников с другой стороны?
Павел: - Конечно. И вы всех откроете с другой стороны. Особенно это касается команды звезд. Вы поймете, что все там другие, а не такие, как вы себе представляли.
- У вас с Ляйсан уже есть совместные семейные планы на лето?
- Конечно. Этим летом вместе с детьми хотим съездить на Камчатку.