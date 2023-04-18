Утяшева в купальнике блеснула своим «сдобным орехом», соблазнив мужа: Воля не выдержал и схватил (видео)

Ляйсан Утяшева уже давно стала известной персоной. Она ведет шоу «Новые танцы», а также создала свой проект «Дерзкая готовка». Экс-гимнастка успевает не только строить карьеру, но и растит детей — Роберта и Софию. А недавно она даже снималась вместе с мужем Павлом Волей. В итоге после окончания проекта они устроили отпуск.
18 апреля Утяшева поделилась кадрами, на которых делает зарядку прямо на балконе. Она облачилась в раздельный черный купальник. Телеведущая делала наклоны и приседания. Она блеснула своим упругим тылом и другими прелестями. А Воля дурачился рядом. Он не выдержал и схватил жену, подняв на руки. Супруги в итоге уединились уже без камеры.
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Поклонники пришли в восторг от видео. Многие осыпали комплиментами Ляйсан, отметив, что она в отличной форме.
«Ребята, вы очень милые и крутые», «Гимнастика и некудышный гимнаст», «Какие вы классные», «Купальник превратил в бабушку», «Вот это спорт! Так и надо», «Какая фигурка! Класс», — стали писать подписчики.