Утяшева в купальнике блеснула своим «сдобным орехом», соблазнив мужа: Воля не выдержал и схватил (видео)

18 апреля Утяшева поделилась кадрами, на которых делает зарядку прямо на балконе. Она облачилась в раздельный черный купальник. Телеведущая делала наклоны и приседания. Она блеснула своим упругим тылом и другими прелестями. А Воля дурачился рядом. Он не выдержал и схватил жену, подняв на руки. Супруги в итоге уединились уже без камеры.

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