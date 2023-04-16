«Мама совсем не помогала»: 7-летняя дочь Павла Воли испекла для папы поздравительный пирог

Вечером 16 апреля на канале ТНТ стартует именное шоу Павла Воли. По этому случаю, известный телеведущий получил подарок от собственной дочери. 7-летняя София преподнесла папе шарлотку собственного приготовления.
«Первая шарлотка, приготовленная собственными руками, - сообщила поклонникам мать звездного семейства Ляйсан Утяшева в Telegram. - Мама тут совсем не помогала (честно-честно!), а лишь следила, чтобы она не обожглась. Ребенок попросил не вмешиваться – я и не стала. Тем более, что этот пирог был приготовлен, чтобы поздравить папу с первым выпуском его шоу».
Телеведущая выложила трогательное видео, как дочь презентует отцу домашнее угощение.
«Папа, с первый выпуском! Ты записал там какую-то штучку, не знаю… И я тебе приготовила шарлотку сама», - говорит София.
«Ты – моя самая любимая штучка, - говорит Павел и пробует пирог. – М-м-м, какой вкусный!»
Напомним, что первый выпуск «Шоу Воли» выйдет в эфир 16 апреля в 21:00.