Юлия Пересильд о «Вызове»: «Ты ощущаешь посадку, как будто падаешь с балкона третьего этажа!»

20 апреля в российском прокате стартует фильм «Вызов». Это первая картина в истории кино, съемки которой прошли в космосе.

По сюжету в ходе ремонта спутника космонавт Олег Богданов (Олег Новицкий) получает серьезную травму легкого и нуждается в срочной медицинской помощи. Только вот основная проблема заключается в том, что операцию нужно проводить прямо на МКС, иначе время будет упущено.

Для этой цели в космос отправляется торакальный хирург Евгения Беляева. Эту роль и сыграла актриса Юлия Пересильд.

Юлия рассказала журналистам, как делать прическу в условиях невесомости, садиться на посадку, как будто падаешь с балкона третьего этажа и бороться с отечностью.

«70% тех, кто меня окружает, — врачи!»

— Юлия, можете ли вы немного рассказать о подготовке к полету?

— 24 мая в день Славянской письменности Кирилла и Мефодия мне выдали огромную стопку учебников формата А 4, в том числе «Конструкцию и компоновку транспортного корабля «Союз», «Баллистику», «Систему жизнеобеспечения» и много чего еще. На изучение этих материалов дали неделю. Первый зачет состоялся уже спустя семь дней.

Половину времени заняла теория. Мы шли экспресс-методом Центра подготовки космонавтов. Надо было все быстро выучить.

24 мая и 18 сентября мы тронулись на «Байконур». Наши тренировки продолжались, и мы непосредственно изучали бортовую документацию в планшетах. Где-то уже с июля начались наши тренировки на сухое выживание, их было совсем немного, а если честно признаться, то одна и один полет в невесомости.

Дальше стартовали тренировки на корабле, в конце июля к нам присоединился Антон Николаевич Шкаплеров. А уже 8-9 сентября состоялась сдача экзаменов Госкомиссии.

— Вы сыграли врача космической станции. А хотели бы, чтобы медиками стали ваши дочки?

— 70 % тех, кто окружает меня в жизни, — это не актеры, а врачи. И мои друзья знают, что как только им нужен какой-то медик, нужно сразу звонить мне. Я фанат этой профессии. И ковид доказал ее необходимость.

И несмотря на то что в моей биографии около 70 фильмов, я никогда не играла роль врача. Я абсолютно счастлива, что в этой истории мне удалось это сделать.

Я прочла не так много книг по торакальной хирургии, но еще надо отдать должное моему «космическому бро»— нашему режиссеру. С каким перфекционизмом сделана наша операция в космосе!

Мы с Климом вместе присутствовали на торакально-хирургической операции. У нас был невероятный консультант — Олег Куйбида, торакальный хирург и военный врач, чью книжку я тоже прочла. И вообще, больше всего часов, дней, суток мы провели за разбором занятий.

Он нам помогал. Я очень благодарна нашему консультанту за то, что мне не стыдно ни за одно мое слово, ни за один мой взгляд, ни за одно движение рук, потому что хотелось сделать так, чтобы это было достоверно.

Я всю жизнь мечтала, чтобы мои дочери были врачами, чтобы они пошли в медицину. Но, по-моему, уже все…