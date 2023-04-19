Юлия Пересильд о «Вызове»: «Ты ощущаешь посадку, как будто падаешь с балкона третьего этажа!»

20 апреля в российском прокате стартует фильм «Вызов». Это первая картина в истории кино, съемки которой прошли в космосе.
По сюжету в ходе ремонта спутника космонавт Олег Богданов (Олег Новицкий) получает серьезную травму легкого и нуждается в срочной медицинской помощи. Только вот основная проблема заключается в том, что операцию нужно проводить прямо на МКС, иначе время будет упущено.
Для этой цели в космос отправляется торакальный хирург Евгения Беляева. Эту роль и сыграла актриса Юлия Пересильд.
Юлия рассказала журналистам, как делать прическу в условиях невесомости, садиться на посадку, как будто падаешь с балкона третьего этажа и бороться с отечностью.
«70% тех, кто меня окружает, — врачи!»
— Юлия, можете ли вы немного рассказать о подготовке к полету?
— 24 мая в день Славянской письменности Кирилла и Мефодия мне выдали огромную стопку учебников формата А 4, в том числе «Конструкцию и компоновку транспортного корабля «Союз», «Баллистику», «Систему жизнеобеспечения» и много чего еще. На изучение этих материалов дали неделю. Первый зачет состоялся уже спустя семь дней.
Половину времени заняла теория. Мы шли экспресс-методом Центра подготовки космонавтов. Надо было все быстро выучить.
24 мая и 18 сентября мы тронулись на «Байконур». Наши тренировки продолжались, и мы непосредственно изучали бортовую документацию в планшетах. Где-то уже с июля начались наши тренировки на сухое выживание, их было совсем немного, а если честно признаться, то одна и один полет в невесомости.
Дальше стартовали тренировки на корабле, в конце июля к нам присоединился Антон Николаевич Шкаплеров. А уже 8-9 сентября состоялась сдача экзаменов Госкомиссии.
— Вы сыграли врача космической станции. А хотели бы, чтобы медиками стали ваши дочки?
— 70 % тех, кто окружает меня в жизни, — это не актеры, а врачи. И мои друзья знают, что как только им нужен какой-то медик, нужно сразу звонить мне. Я фанат этой профессии. И ковид доказал ее необходимость.
И несмотря на то что в моей биографии около 70 фильмов, я никогда не играла роль врача. Я абсолютно счастлива, что в этой истории мне удалось это сделать.
Я прочла не так много книг по торакальной хирургии, но еще надо отдать должное моему «космическому бро»— нашему режиссеру. С каким перфекционизмом сделана наша операция в космосе!
Мы с Климом вместе присутствовали на торакально-хирургической операции. У нас был невероятный консультант — Олег Куйбида, торакальный хирург и военный врач, чью книжку я тоже прочла. И вообще, больше всего часов, дней, суток мы провели за разбором занятий.
Он нам помогал. Я очень благодарна нашему консультанту за то, что мне не стыдно ни за одно мое слово, ни за один мой взгляд, ни за одно движение рук, потому что хотелось сделать так, чтобы это было достоверно.
Я всю жизнь мечтала, чтобы мои дочери были врачами, чтобы они пошли в медицину. Но, по-моему, уже все…
Кадр из фильма «Вызов»
— Ощущали ли вы присутствие Бога в космосе?
— О том видели ли мы инопланетян, мы все равно не расскажем, потому что подписывали документ о неразглашении. Пройдя через все испытания, ты становишься ближе к чему-то. Нам очень повезло с тем, как Олег Новицкий посадил корабль, потому что нам рассказали столько страшных историй о том, что бывает при посадке.
А посадку ты ощущаешь так, как будто падаешь с третьего этажа балкона спиной о землю. И мне несколько раз об этом говорили, пугали. Но в результате мы сели так, что я не поняла, что происходит.
Я все время слышала бодрый голос нашего командира. Посадка прошла прекрасно.
Я читала книгу космонавта Олега Артемьева, который написал, что, когда ты возвращаешься на Землю, открывается люк, и ты вдыхаешь этот воздух. И это похоже на сладкую вату в детстве.
— Во время полета думали о том, что чувствуют ваши родные?
— Большой вопрос, что пережили дети и родители: мои родители и дочери, родители и дети Клима. Нам было хорошо в ракете, а они чуть сложнее это все приняли. Сейчас уже хорошо и спокойно.
— А хотели бы, чтобы дочери полетели в космос?
— Нет. У нас дома уже были такие разговоры. Но это только через мой труп.
— Вы ведь написали целую книгу о своем космическом полете…
— В ее название вошла фраза Олега Викторовича Новицкого: «Это космос, детка». Я писала ее год и сделала все, чтобы она была написана очень простым, девчачьим языком.
И как только возникали какие-то пафосные моменты, я сразу пыталась их убрать. Я жду согласования с Роскосмосом и надеюсь, что издам книгу.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из фильма «Вызов»
«Мы очень переживали, что я буду похожа на самку тайского пчеловода!»
— Многих интересовал вопрос, как вы управлялись с волосами в космосе? Может, учились этому у коллег по космическому цеху?
— К сожалению, на МКС летает очень мало русских женщин. Я всего лишь пятая, а Аня Кикина — шестая. Поэтому у нас совсем немного видео, на которых можно понаблюдать за женщинами в космосе.
А вот американских и европейских астронавток достаточно много. Я наблюдала и обратила внимание, что когда у женщин немножко вьются волосы, то они красиво лежат в невесомости, поэтому у меня с собой было много резинок.
И каждый вечер после мытья головы я завивала свои волосы на вот эти вот резиночки. Поэтому они вот так и волшебно стояли, а иначе они бы стояли этаким шариком.
— Как оставаться красивой в условиях невесомости?
— Мы очень переживали, что я отеку и буду похожа на самку тайского пчеловода. Это обсуждалось со всеми космонавтами, что вообще делать, если актриса на Земле одна, а в космосе — другая — большая и с красным лицом.
Спасибо нашему врачу Вадиму Шевченко за то, что есть такие браслеты, которые привязываются на ноги для того, чтобы отек спадал. Также брали с собой патчи.
Про красоту мы думали много, но в первую очередь, конечно, Клим меня снял таким образом, что все будет красиво. И я не была такой красивой еще ни в одном кино.