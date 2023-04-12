Уже семья: Юлия Пересильд с бойфрендом и дочками от Алексея Учителя вышла в свет

Юлия Пересильд

Юлия Пересильд. Фото: Global Look Press

Актриса Юлия Пересильд стала звездой премьерного показа фильма «Вызов», в котором сыграла одну из главных ролей.

Двадцатого апреля в кинотеатрах страны начнется показ фильма «Вызов». Картина стала известной еще задолго до своего выхода, поскольку часть сцен впервые в истории кино снимали в космосе, на МКС.

Двенадцатого апреля, в День космонавтики в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера картины «Вызов» с участием режиссера фильма Клима Шипенко и снявшихся в нем актеров.

Звездой мероприятия стала Юлия Пересильд, сыгравшая в картине одну из главных ролей. На премьеру она пришла в сопровождении бойфренда Михаила Тройника и дочерей Ани и Маши от режиссера Алексея Учителя. Все четверо они смотрелись, словно семья.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Во время премьеры Юлия Пересильд рассказала, что перед полетом в космос написала завещание и прощальные письма своим дочерям. Она понимала, что тем, кто остался ее ждать дома, было намного тяжелее, чем ей.

Юлия Пересильд и ее бойфренд. Фото: Виктория Шварц / Teleprogramma.pro

Юлия Пересильд с дочками от Алексея Учителя Аней и Машей. Фото: Виктория Шварц/Teleprogramma.pro

Читайте также