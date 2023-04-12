Уже семья: Юлия Пересильд с бойфрендом и дочками от Алексея Учителя вышла в свет

Двадцатого апреля в кинотеатрах страны начнется показ фильма «Вызов». Картина стала известной еще задолго до своего выхода, поскольку часть сцен впервые в истории кино снимали в космосе, на МКС.
Двенадцатого апреля, в День космонавтики в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера картины «Вызов» с участием режиссера фильма Клима Шипенко и снявшихся в нем актеров.
Звездой мероприятия стала Юлия Пересильд, сыгравшая в картине одну из главных ролей. На премьеру она пришла в сопровождении бойфренда Михаила Тройника и дочерей Ани и Маши от режиссера Алексея Учителя. Все четверо они смотрелись, словно семья.
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Во время премьеры Юлия Пересильд рассказала, что перед полетом в космос написала завещание и прощальные письма своим дочерям. Она понимала, что тем, кто остался ее ждать дома, было намного тяжелее, чем ей.
Юлия Пересильд и ее бойфренд. Фото: Виктория Шварц / Teleprogramma.pro
Юлия Пересильд с дочками от Алексея Учителя Аней и Машей. Фото: Виктория Шварц/Teleprogramma.pro