Уже семья: Юлия Пересильд с бойфрендом и дочками от Алексея Учителя вышла в свет

Двадцатого апреля в кинотеатрах страны начнется показ фильма «Вызов». Картина стала известной еще задолго до своего выхода, поскольку часть сцен впервые в истории кино снимали в космосе, на МКС.

Двенадцатого апреля, в День космонавтики в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера картины «Вызов» с участием режиссера фильма Клима Шипенко и снявшихся в нем актеров.

Звездой мероприятия стала Юлия Пересильд, сыгравшая в картине одну из главных ролей. На премьеру она пришла в сопровождении бойфренда Михаила Тройника и дочерей Ани и Маши от режиссера Алексея Учителя. Все четверо они смотрелись, словно семья.

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