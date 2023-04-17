Космические суммы: Эрнст озвучил бюджет фильма «Вызов»

На этой неделе в кинотеатрах выходит фильм «Вызов», который впервые в истории мирового кинематографа сняли в реальном космосе. Конечно, это дорогое удовольствие, но не настолько, как считают многие.

«Стоимость фильма меньше одного миллиарда рублей. Никакие не полтора миллиарда. Бюджет фильма составлен из денег Фонда кино, Первого канала и спонсоров», — заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В прокат фильм «Вызов» выходит в России (в том числе и на территориях новых республик), Сербии и на Ближнем Востоке 20 апреля.

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