Ксения Собчак показала, как выглядит Паулина Андреева: стройная и элегантная

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге состоялась тайная свадьба Федора Бондарчука и его избранницы Паулины Андреевой. Примечательно, что даже телефоны гостям было запрещено брать с собой. А в 2021 году у пары родился наследник. молодая актриса родила сына Ивана. Однако она вскоре вернулась к работе.
В последнее время супруги так редко выходили в свет, что появились слухи о разводе. Но на днях в Москве состоялась премьера сериала «Актрисы», на котором Бондарчук был с женой. Паулина облачилась в черный костюм с поясом. Она выбрала стильный фасон, но при этом подчеркнула свою стройную фигуру. Ксения Собчак восхитилась работой артистки. Она выложила видео с премьеры.
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«"Актрисы" прекрасный сериал. И то, что Паулина будучи красавицей и успешной актрисой все это так тонко передала , говорит о ее уме и глубине.
Если совсем коротко, Паулина Андреева решила переложить стихи Вертинского на современный театр, а Федор Бондарчук все это очень точно и тонко снял. Поздравляю!» – написала Ксения.
Поклонники поразились тому, в какой форме находится актриса. Многие осыпали ее комплиментами.