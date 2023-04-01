Ксения Собчак показала, как выглядит Паулина Андреева: стройная и элегантная

В последнее время супруги так редко выходили в свет, что появились слухи о разводе. Но на днях в Москве состоялась премьера сериала «Актрисы», на котором Бондарчук был с женой. Паулина облачилась в черный костюм с поясом. Она выбрала стильный фасон, но при этом подчеркнула свою стройную фигуру. Ксения Собчак восхитилась работой артистки. Она выложила видео с премьеры.

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