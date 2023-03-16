«Загугли звезду»: личная жизнь Бабкиной, больной Гуф, измены Джигана и страшная тайна про «Отпетых мошенников»

Прошедшая неделя была богата на семейные скандалы. Так, в Сеть просочились кадры громких разборок рэпера Гуфа с его женой Юлией Королевой. На видео, которое появилось в Сети, разгневанная молодая женщина грозится вызвать полицию и обвиняет благоверного в злоупотреблении запрещенными препаратами. В итоге все закончилось тем, что Юлия оказалась под капельницей в Москве.
Похоже, семейная лодка рэпера Джигана и Оксаны Самойловой тоже качается из стороны в сторону. 11-летняя дочь пары поздравила в соцсетях маму с восьмым марта следующими словами: «В этой ситуации с папой я понимаю, что тебе тяжело и очень стараюсь тебя поддержать». Возможно, ребенок намекал на расставание родителей?
Но всех переплюнула семья блогеров Валерии (в простонародье – Лерчек) и Артема Чекалиных, которых обвиняют в неуплате налогов на астрономическую сумму в 300 миллионов рублей! 7 марта в доме пары прошли обыски, в их отношении возбудили уголовное дело.
В этих и других событиях недели в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro разбирался популярный блогер Рустам Солнцев.
«Я никогда не видел в Надежде Бабкиной женщину из народа»
- Надежде Бабкиной приписывают роман с ее пиар-директором Сергеем Рябовым. Но он, конечно, открещивается от этих слухов, говорит, что у Надежды Георгиевны и ее спутника Евгения Гора на самом деле все в порядке.
Вы верите в роман Бабкиной с Рябовым или это очередной пиар, учитывая, что у певицы намечается три проекта, в том числе и аналог «Модного приговора» на НТВ?
- Честно говоря, мне не нравится Надежда Бабкина и причем давно. Я никогда не видел в ней женщину из народа: «Казачка Надя черта не боится». Поэтому такие новости не являются для меня трансляцией чего-то позитивного от Надежды Георгиевны. Как раз наоборот!
Это говорит о том, что она позволяет этим слухам распространяться, а еще, и не дай Бог, сама в этом участвует. Якобы у певицы сейчас три проекта, которые как-то надо пиарить, но это полная глупость.
Надежда Бабкина. Фото: Global Look Press
Я считаю, что таких, как Надежда Бабкина, нужно обсуждать две секунды – только новость вышла, и следующий! Вот как-то так!
«Там все жестче, там лечиться надо!»
- У рэпера Гуфа (Алексея Долматова), похоже, поехала крыша. Всю неделю СМИ писали, как он отобрал у жены Юлии Королевой паспорт и не отпускал ее улететь в Москву с их виллы в Пхукете. Юлия же кричала: «Из тебя все соки выжала наркота».
А благоверный еще весь ее плач снимал на видео. В итоге девушка вроде вырвалась из плена, но после всех этих эмоциональных потрясений оказалась под капельницей… Что вообще, на ваш взгляд, происходит с Гуфом?
- Когда ты молодой и занимаешься всеми этими безобразиями, и при этом ты еще какой-то рокер, то это еще куда ни шло. Но когда тебе много лет, как Гуфу, и ты по-прежнему в пионерском галстуке, коротеньких штанишках и с барабанами – ну куда это годится? Просто стыдоба, конечно!
Я как-то запамятовал о том, что у Гуфа и Юлии ребеночек родился. Я думал, что она живет рядом с ним и горя не знает. А оказывается, там полноценная семья…
Рэпер Гуф и его жена. Фото: соцсети
Мне казалось, что Гуф (мы все тут люди взрослые) – это максимум «косяк». А тут выясняется, что его плющит и таращит в разные стороны.
Насколько я понимаю, судя по тому, что происходит, там все жестче, там лечиться нужно, посещать доктора и вообще эта неделя была богата на такие события: сначала этот Гуф, потом Маша Малиновская со своим интервью, которое полностью превратилось в рассказ о жесточайшей зависимости. И, насколько я понимаю, Маша находится в ней по сию пору.
И таких больных людей рядом с нами очень много, но они таки совершенно не идут к врачам, а думают, что сами справятся. Но справиться они не могут.
Между прочим, сегодня с утра я прогуливался по Нью-Йорку в компании замечательного доктора, прямо на Манхэттене был. И мы обсуждали Гуфа и все его эскапады, связанные с расширением сознания.
Так вот, женщина-врач мне сказала: «Надеяться на то, что человек сам выкарабкается, нельзя. Только с помощью кого-то!» Нужны люди! Нужны специалисты!
«Вы заражаете детей бациллой своего глупого, колхознейшего пиара!»
- 11-летняя дочь Оксаны Самойловой поздравила маму с восьмым марта следующими словами: «В этой ситуации с папой я понимаю, что тебе тяжело и очень стараюсь тебя поддержать». Как вы думаете, пара Оксана Самойлова и Джиган действительно собирается расстаться, или же у них в семье хайпится даже ребенок?
- Деньги, деньги, деньги… Деньги любил он, деньги копил! Робин Уильямс, замечательный актер, который покончил с собой, сказал: «Когда ты начинаешь употреблять, Господь Бог дает тебе понять, что ты стал слишком много зарабатывать».
Так и здесь. На чем они зарабатывают – на марафонах, «шмарафонах?» На каких-то рекламах? И все это одно за другим.
Этим людям нельзя давать в руки деньги. Они либо сразу начинают строить для себя цыганские дворцы в золоте, либо начинают делать то, что они делают. А там и то, и другое!
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press
И Джиган был замечен в тех же проблемах, что и у Гуф, поэтому тут все одно и то же. Возможно, он тоже впал в какое-то неконтролируемое веселье. Все может быть!
А вообще, говорить о том, что Джиган гуляет, странно. Он и раньше гулял и изменял Самойловой. Эти факты общеизвестны.
Моя подруга – Эрика, транссексуал, он посещал ее неоднократно и платил деньги за секс. Это какие-то странные грешки. В чем они его обвиняют?
Самойлова – на самом деле ни рыба, ни мясо. Так в чем тогда состоит обвинение? В том, что до этого было в их жизни 20 лет? Кого она хочет удивить?
Еще и детей в это вовлекают. Даже если он на самом деле что-то натворил, то задействуя дочек, вы позволяете этому выйти в личное пространство, заражаете детей бациллой своего глупого, колхознейшего пиара, так называемого хайпа. Дети то здесь причем?
Побоялись бы собственного несчастного примера, как-то огородили бы их. Тем более это девочки!
«Еще одни обманщики, которые просто продают людям воздух!»
- Блогера Лерчек и ее мужа обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 300 миллионов. Что это за люди, по вашему мнению? Инфоцыгане, которые наживаются на доверчивых гражданах? Эта ситуация с налогами случайна, на ваш взгляд, или закономерна?
- Уклоняются, да. Жалко отдавать налоги, те налоговые суммы, которые приближаются к астрономическим. Но если на них посмотреть, то без слез просто не взглянешь. Еще одни Самойловы, обманщики, которые просто продают людям воздух.
И, получая астрономические суммы, они даже не хотят заплатить какую-то видимость налогов. Не хотят! По одной простой причине – ничего не будем платить, все оставим себе.
Семья Чекалиных. Фото: соцсети
И вот теперь у этой пары одни проблемы. И как они будут их решать, я не знаю. По ходу вся эта сказка о безукоризненно зарабатывающих порядочных людях разрушилась в один момент. Оказывается, эти Чекалины просто вульгарные аферисты!
А они нам такое говорили…Внушали: «Верь в себя, и ты будешь миллиардером». А без Лерчека и ее мужа мы этого, конечно, не знали. С ними все!
«Тому просто некому было протянуть руку в тяжелый момент!»
- Лидер «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов, которого в прошлом году обвинили в доведении до самоубийства коллеги по группе Тома Хаоса, прервал молчание и рассказал обо всем в программе Андрея Малахова.
В марте прошлого года друзья Тома рассказывали, что главной причиной его трагической смерти стали действия Аморалова, который якобы присвоил себе все права на коллектив и брал себе большую часть гонораров. Поэтому Том Хаос и покинул группу. Но артист полностью опроверг это утверждение, заявив, что гонорары делились поровну.
Как вы думаете, есть ли доля вины Сергея Аморалова в самоубийстве Тома Хаоса год назад? Или Том без семьи и без профессии просто не нашел в себе силы жить дальше? Тем более в разгар пандемии и в марте 2022 года, через неделю после начала всем известных событий.
- Я однажды вел концерт, в котором работали ребята. И это единственное мое знакомство и пересечение с ними.
Я помню Тома, он был самый весельчак из всех, какой-то позитивный! И чисто по-человечески понравился мне больше всех остальных! Поэтому жаль было слышать и понимать, что его больше нет.
Вы знаете, я что думаю? Эта версия не впервые звучит. Когда только парень покончил с собой, уже возникло мнение, что никто в этом не виноват. Просто он сам не справился и решил выпилиться из этой жизни, и все эти обвинения уже как-то пошли по касательной.
Том Хаос никому ничего не доказал. Он не доказал ничего себе даже в последний момент, когда он уже закрывал глаза и понимал, что это конец. Это все понимают.
Том Хаос и Сергей Аморалов. Фото: Global Look Press
Люди, которых вытаскивают из петли, потом рассказывают, какую ошибку они совершили, как это было неправильно вот таким образом поступить с самим собой. И это странно!
Но если бы речь шла бы о 18-летнем пареньке, я бы еще понимал, что на него могли подействовать какие-то внешние силы, кто-то что-то сказал, тот же коллега по группе Сергей Аморалов – тогда да.
Послушайте, все уже сильно взрослые люди и понимают, что такое зерна и плевела, как редактировать литературу, то есть слова, которые ты говоришь: что правда, а что - ложь.
Что его заставило уйти из жизни? Мне все-таки кажется, что какие-то его личные проблемы. Том просто запутался и столкнулся с тем, с чем сталкиваются 99 % людей: и живущих, и тех, которые ушли по собственной воле.
Некому было протянуть руку в тяжелый момент. Никто не сказал: «Дружище, а почему на тебе лица нет? Ну давай, посидим, поговорим, выпьем пива или чаю». Вот не случилось этого. И человека нет уже год.
Напоминаю, эта версия, что он не справился сам с собой, с каким-то своим душевным порывом звучала и тогда, в самом начале, и сейчас, так все и выяснилось.
А что касается конфликтов… Мы каждый день конфликтуем с кем-нибудь. Я вот сегодня два раза нагрубил собственной жене. Но это не значит, что она пойдет и будет что-то с собой делать.
Это значит другое – что Наталья пообещала в следующий раз надавать мне и показала что-то наподобие того, что сделает из меня макароны (смеется). Каждый ведь реагирует по-разному. А вот Том так... И очень жаль!