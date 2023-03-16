«Загугли звезду»: личная жизнь Бабкиной, больной Гуф, измены Джигана и страшная тайна про «Отпетых мошенников»

Прошедшая неделя была богата на семейные скандалы. Так, в Сеть просочились кадры громких разборок рэпера Гуфа с его женой Юлией Королевой. На видео, которое появилось в Сети, разгневанная молодая женщина грозится вызвать полицию и обвиняет благоверного в злоупотреблении запрещенными препаратами. В итоге все закончилось тем, что Юлия оказалась под капельницей в Москве.

Похоже, семейная лодка рэпера Джигана и Оксаны Самойловой тоже качается из стороны в сторону. 11-летняя дочь пары поздравила в соцсетях маму с восьмым марта следующими словами: «В этой ситуации с папой я понимаю, что тебе тяжело и очень стараюсь тебя поддержать». Возможно, ребенок намекал на расставание родителей?

Но всех переплюнула семья блогеров Валерии (в простонародье – Лерчек) и Артема Чекалиных, которых обвиняют в неуплате налогов на астрономическую сумму в 300 миллионов рублей! 7 марта в доме пары прошли обыски, в их отношении возбудили уголовное дело.

В этих и других событиях недели в рамках проекта «Загугли звезду» Teleprogramma.pro разбирался популярный блогер Рустам Солнцев.

«Я никогда не видел в Надежде Бабкиной женщину из народа»

- Надежде Бабкиной приписывают роман с ее пиар-директором Сергеем Рябовым. Но он, конечно, открещивается от этих слухов, говорит, что у Надежды Георгиевны и ее спутника Евгения Гора на самом деле все в порядке.

Вы верите в роман Бабкиной с Рябовым или это очередной пиар, учитывая, что у певицы намечается три проекта, в том числе и аналог «Модного приговора» на НТВ?

- Честно говоря, мне не нравится Надежда Бабкина и причем давно. Я никогда не видел в ней женщину из народа: «Казачка Надя черта не боится». Поэтому такие новости не являются для меня трансляцией чего-то позитивного от Надежды Георгиевны. Как раз наоборот!

Это говорит о том, что она позволяет этим слухам распространяться, а еще, и не дай Бог, сама в этом участвует. Якобы у певицы сейчас три проекта, которые как-то надо пиарить, но это полная глупость.