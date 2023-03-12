Айза хлестко о матери Гуфа: «Она глубоко больной человек, мне пришлось послать ее куда подальше»

Айза-Лилуна Ай не питает теплых чувств к бывшей свекрови. Звезда давно рассталась с Гуфом, но неприятные воспоминания об экс-родственнице до сих пор живы в памяти бизнесвумен.

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«Мама Леши давно и сильно глубоко больной человек, чьим лечением, к сожалению, никто не занимается, — написала Айза в своем микроблоге. — Мне давно пришлось послать маму Лену куда подальше».

Экс-свекровь запомнилась знаменитости как алчная женщина. По словам Айзы, даже собственный сын (рэпер Гуф) стал ей интересен только после того, как стал хорошо зарабатывать.

Отметим, что Айза разоткровенничалась в ответ на крик души нынешней пассии Гуфа. Девушка громогласно заявила, что мать музыканта считает ее содержанкой, которой нужны их деньги. Она также отметила, что у женщины, похоже, «проблемы с психикой».