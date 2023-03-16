«Я несколько раз прощалась с жизнью»: Мария Погребняк – о «Новых звездах в Африке» и Дане Милохине

С 12 марта на канале ТНТ выходит экстремальное шоу «Новые звезды в Африке». Артистам и блогерам снова предстоит питаться тараканами, участвовать в конкурсах на физическую выносливость и голодать. Испытать себя на прочность решила и популярный блогер, светская дива Мария Погребняк.

В небольшом интервью Teleprogramma.pro Мария рассказала о кулинарии на камнях, сорванных масках и дала совет Дане Милохину, оставшемуся без денег в Дубае.

«У нас даже не было посуды!»

- Мария, общались ли с сыновьями во время съемок проекта? Быть может, удавалось созвониться с ними и с мужем?

- Нет, не общалась с семьей. Была сосредоточена, собрана и было большое желание оставаться на проекте как можно дольше.

- Говорят, в этом сезоне участники практически голодали…

- У нас даже не было посуды. Первое время мы готовили рис на камне. Ощущалась катастрофическая нехватка еды и в какой-то момент я поняла, что не могла надеть на себя шорты, поскольку они слетали с меня. В итоге я похудела на четыре килограмма. И это еще учитывая то, что я приехала на проект в своем самом минимальном весе.