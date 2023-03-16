«Я несколько раз прощалась с жизнью»: Мария Погребняк – о «Новых звездах в Африке» и Дане Милохине

С 12 марта на канале ТНТ выходит экстремальное шоу «Новые звезды в Африке». Артистам и блогерам снова предстоит питаться тараканами, участвовать в конкурсах на физическую выносливость и голодать. Испытать себя на прочность решила и популярный блогер, светская дива Мария Погребняк.
В небольшом интервью Teleprogramma.pro Мария рассказала о кулинарии на камнях, сорванных масках и дала совет Дане Милохину, оставшемуся без денег в Дубае.
«У нас даже не было посуды!»
- Мария, общались ли с сыновьями во время съемок проекта? Быть может, удавалось созвониться с ними и с мужем?
- Нет, не общалась с семьей. Была сосредоточена, собрана и было большое желание оставаться на проекте как можно дольше.
- Говорят, в этом сезоне участники практически голодали…
- У нас даже не было посуды. Первое время мы готовили рис на камне. Ощущалась катастрофическая нехватка еды и в какой-то момент я поняла, что не могла надеть на себя шорты, поскольку они слетали с меня. В итоге я похудела на четыре килограмма. И это еще учитывая то, что я приехала на проект в своем самом минимальном весе.
Мария Погребняк. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- Когда смотришь подобные передачи, прежде всего интересно наблюдать за женским соперничеством. А вы с ним столкнулись?
- Единственное, что я могу сказать, так это то, что этот проект сорвал со многих людей маски. Кто бы как ни хотел играть, ты не можешь играть 24 на 7. Ты показываешь свое истинное лицо. И вот когда это происходит, то ты удивляешься.
- То есть вы разочаровались в людях, которых знали только с хорошей стороны?
- Я доверяла людям и меня предавали.
- Сделали для себя какие-то выводы?
- Да, что теперь я всегда буду ставить себя на первое место, но несмотря ни на что, продолжу верить людям.
«В Африке было сорок градусов»
- Что для вас было самым трудным на шоу «Новые звезды в Африке»?
- Все. На этом проекте я несколько раз прощалась с жизнью. У меня были синяки, ссадины, головокружения. Возникали такие моменты, когда я действительно моя жизнь подвергалась опасности.
- Вы недавно рассказывали СМИ, что ночью в отеле чуть не наступили на скорпиона. Теперь будете меньше бояться насекомых?
- Я думаю, что появление скорпиона было знаком, что все будет хорошо. Я ведь на него не наступила. А если бы это случилось, то я не общалась бы сейчас с вами. Тем более скорпион - это мой знак зодиака.
- Какая погода была в Африке?
- Очень жарко. Плюс сорок градусов.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Мария Погребняк. Фото: соцсети
- Как известно, вы дружите с Ольгой Бузовой, которая является ведущей проекта. Вы хоть чуть-чуть общались с ней на шоу?
- Мы вообще с Олей не общались. Я ни разу к ней не подошла, и она ко мне тоже. Мы были изолированы друг от друга.
- Как у вас дела с вашим TikTok house?
- У нас все хорошо. Ребята активно развиваются, а мы им в этом помогаем.
- Даня Милохин признался, что остался совершенно без денег, что у него на счету не больше 400 000 рублей. А в нынешнее время это не очень большая сумма даже для рядового человека, а ведь Даня привык получать миллионы в месяц. Что бы вы ему посоветовали?
- Дане - не терять себя, продолжать развиваться как музыканту. Жалко, что он не остался в нашей замечательной стране. Если бы он остался здесь, то у него все было бы хорошо!