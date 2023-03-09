«Не терять себя»: Мария Погребняк дала совет обнищавшему Дане Милохину

Светская львица Мария Погребняк явилась на премьеру шоу «Новые звезды в Африке», и Teleprogramma.pro спросила у нее, какой совет звезда дала бы поющему блогеру Дане Милохину. Напомним, в 2022 году молодой человек уехал из России в Америку, где его финансы через какое-то время начали петь романсы. Заграничную жизнь тиктокера вряд ли можно назвать безоблачной.

«Не терять себя, развиваться как музыкант, — дала совет Погребняк. — Ошибка Дани в том, что он уехал. Если бы не уехал, то все у него было бы хорошо».

Напомним, что некоторое время Мария продюсировала брата Дани Милохина, Илью, который пытался строить карьеру певца.